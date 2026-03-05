Estação de Água (ETA) Guandu, em Nova Iguaçu, vai operar com 50% da capacidade durante o serviçoDivulgação / Cedae
Sistema Guandu passa por manutenção
Com o serviço de reparo, diversos bairros da Zona Oeste e da Região Metropolitana podem ser afetados
Sequestro é frustrado e adolescente acaba apreendido em Nova Iguaçu
Caso ocorreu no bairro Miguel Couto; vítima teve prejuízo de R$ 15 mil
Motoristas de ônibus fazem paralisação na Ilha do Governador; veja linhas afetadas
Funcionários da Paranapuan denunciam falta de pagamento de salários, férias e ticket-alimentação
Bope faz operação na Vila Kennedy; moradores relatam tiroteio
Ação começou nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (5)
Estupro coletivo: Dois dos acusados passarão por audiência de custódia nesta quinta
Mattheus Veríssimo Zoel Martins e João Gabriel Xavier Bertho se entregaram à polícia na última terça-feira (3)
Homem é preso por maus-tratos a cachorro em Magé
Animal foi encontrado desnutrido e isolado em um canteiro; veja vídeo
