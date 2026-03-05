Estação de Água (ETA) Guandu, em Nova Iguaçu, vai operar com 50% da capacidade durante o serviço - Divulgação / Cedae

Publicado 05/03/2026 10:48 | Atualizado 05/03/2026 10:50

Rio – Teve início na madrugada desta quinta-feira (5) a manutenção do sistema Guandu, para a realização de uma vistoria interna. O serviço deve terminar às 22h. Com a medida, o abastecimento de água será reduzido, e diversos bairros da Zona Oeste e da Região Metropolitana devem ser afetados.



Segundo a empresa, técnicos da Cedae estão executando testes e inspeções em tubulações, ventosas e demais equipamentos que compõem as redes responsáveis pelo início do bombeamento da água tratada. Por conta disso, a Estação de Tratamento de Água (ETA) Guandu vai operar com 50% da capacidade durante o serviço.