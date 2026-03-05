Ação é da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas da Baixada Fluminense (DRFC-BF)Philippe Lima / Divulgação
Três são presos durante operação contra roubo de cargas em São João de Meriti
Um deles era comerciante de um depósito de bebidas e já estava sendo investigado
Menina baleada em Inhoaíba tem estado de saúde grave
Vítima passou por cirurgia no Hospital Rocha Faria; das outras duas baleadas, uma segue estável e a terceira recebeu alta na quarta-feira (4)
Vídeo: pacientes e funcionários entram em pânico em UPA durante tiroteio na Zona Oeste
Três homens morreram em confronto entre criminosos
Mais dois réus por estupro coletivo passarão por audiência de custódia nessa sexta
Mattheus Martins e João Gabriel Bertho já tiveram a prisão preventiva mantida nesta quinta (5)
Dois dos réus por estupro coletivo têm prisão mantida após audiência de custódia
Os outros acusados, Bruno Allegretti e Vitor Simonin, passam pelo procedimento nessa sexta (6)
Estupro coletivo: Justiça do Rio diz que agiu para ‘barrar sucessivos erros’ da Polícia Civil
Corporação rebateu afirmando que atuou com rigor técnico e rapidez para responsabilizar os envolvidos no crime ocorrido em Copacabana
