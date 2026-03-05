Ação é da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas da Baixada Fluminense (DRFC-BF) - Philippe Lima / Divulgação

Publicado 05/03/2026 11:52

Rio – Três homens foram presos em flagrante por equipes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas da Baixada Fluminense (DRFC-BF), nesta quinta-feira (5), durante uma operação contra roubo de cargas em São João de Meriti.

A prisão, que faz parte da Operação Torniquete, foi motivada pelo roubo de uma carga de cerveja avaliada em aproximadamente R$ 200 mil, que ocorreu em janeiro, em Mesquita. Segundo as investigações, a carga foi posteriormente comprada por um proprietário de um depósito de bebidas no mesmo município, para revendê-las em seu estabelecimento.

O comerciante acabou preso, após os policiais encontrarem duas armas em um dos endereços ligados a ele.

Os outros dois criminosos foram detidos em área próxima, depois de serem vistos monitorando a movimentação dos agentes e repassando as informações em um rádio comunicador. A dupla, segundo a Polícia Civil, é ligada ao tráfico de drogas. Nenhum dos presos teve a identidade divulgada.

As diligências contaram com o apoio de equipes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE-BF) e da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA-BF) da região.