Thaís foi baleada durante tentativa de assalto em Niterói - Reprodução / Redes Sociais

Thaís foi baleada durante tentativa de assalto em NiteróiReprodução / Redes Sociais

Publicado 05/03/2026 13:01

Rio – Amigos e parentes de Thaís da Silva Borges, de 31 anos, estão se mobilizando em uma campanha de doação de sangue para a advogada criminalista, baleada no pescoço durante uma tentativa de assalto no Fonseca, em Niterói, na manhã desta quarta-feira (4). Ela está internada em estado grave no Hospital Estadual Azevedo Lima. A ação conta, ainda, com apoio da OAB-Niterói.

Nas redes, amigos estão pedindo doação de sangue para Thaís da Silva Borges Reprodução / OAB



Os interessados em ajudar precisam comparecer ao Hemorio, na Rua Frei Caneca, 8, no Centro do Rio. Para doar, é necessário informar o nome completo da paciente e o hospital onde a vítima está internada. Além disso, é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos e estar em boas condições de saúde. Também é obrigatório apresentar um documento oficial com foto.



Thaís foi baleada enquanto passava pela Rua Riodades, quando criminosos tentaram roubar seu carro.



Policiais do 12º BPM (Niterói) foram acionados e encontraram a advogada ferida dentro do veículo. O caso é investigado pela 78ª DP (Fonseca), que realiza diligências e analisa imagens de câmeras de segurança para esclarecer as circunstâncias do crime.

Os interessados em ajudar precisam comparecer ao Hemorio, na Rua Frei Caneca, 8, no Centro do Rio. Para doar, é necessário informar o nome completo da paciente e o hospital onde a vítima está internada. Além disso, é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos e estar em boas condições de saúde. Também é obrigatório apresentar um documento oficial com foto.Policiais do 12º BPM (Niterói) foram acionados e encontraram a advogada ferida dentro do veículo. O caso é investigado pela 78ª DP (Fonseca), que realiza diligências e analisa imagens de câmeras de segurança para esclarecer as circunstâncias do crime.

* Reportagem do estagiário Guilherme Domingues, sob supervisão de Raphael Perucci