Thaís foi baleada durante tentativa de assalto em NiteróiReprodução / Redes Sociais
Os interessados em ajudar precisam comparecer ao Hemorio, na Rua Frei Caneca, 8, no Centro do Rio. Para doar, é necessário informar o nome completo da paciente e o hospital onde a vítima está internada. Além disso, é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos e estar em boas condições de saúde. Também é obrigatório apresentar um documento oficial com foto.
Thaís foi baleada enquanto passava pela Rua Riodades, quando criminosos tentaram roubar seu carro.
Policiais do 12º BPM (Niterói) foram acionados e encontraram a advogada ferida dentro do veículo. O caso é investigado pela 78ª DP (Fonseca), que realiza diligências e analisa imagens de câmeras de segurança para esclarecer as circunstâncias do crime.
