Geradores instalados em Copacabana causam transtornos a moradores e comerciantesÉrica Martin/Agência O DIA
Segundo o comerciante Rodrigo Câmara, 54 anos, as interrupções frequentes voltaram a acontecer a partir domingo de Carnaval. Na ocasião, moradores ficaram cerca de três dias sem energia.
"De segunda-feira até ontem, a cada dez minutos a luz caía, nos obrigando a fechar a casa 13h. Não tem como ninguém fazer sua refeição em um restaurante com muito calor, porque sem ar-condicionado e ainda o calor da cozinha, que vem todo pro salão quando o exaustor não está funcionando, não dá. Eu já tive dois equipamentos queimados, um deles foi justamente o estabilizador do computador, e o outro foi um compressor de um refrigerador que eu tenho a impressão, o técnico não veio ainda, que ele parou por conta das quedas de energia toda hora", disse.
O empresário ainda reclamou dos ruídos provocados pelos equipamentos. "O barulho é muito chato, eu aqui ouço, mas tem lugares piores, como o supermercado aqui em frente, que as operadoras de caixa estão praticamente dentro do gerador, que é um barulho absurdo e muita queixa também do cheiro de diesel, de óleo queimado", acrescentou.
Para o gerente administrativo Adimilson Caxias, 66 anos, o barulho é ensurdecedor e afasta os clientes. "Muito cliente sai e não está voltando. A gente mal consegue falar por causa do barulho. E é direto, é a noite toda, a gente não aguenta mais, eu já não aguento mais. A gente vai embora e fica com os barulho no ouvido. Isso gera um desconforto aqui e em casa", contou.
Antônio Pereira trabalha com vendas de temperos bem próximo a um dos geradores. Ele alertou que os equipamentos também atrapalham a passagem das pessoas.
"Atrapalha a circulação das pessoas também, esses fios na frente atrapalham muito idosos, até pessoas de bicicleta, os entregadores de supermercado, essas coisas todas. Também tem apagão, ficamos horas sem energia e depois volta de novo. Eu fico aqui até 14h, no começo eu estava com um pouquinho de dor de cabeça, mas agora eu acho que estou até acostumado", relatou.
Para a psicóloga Gisele Nicolaevski, o problema afeta todos ao redor. "Eu fico pensando quando é que vai acabar. É um absurdo isso que está acontecendo em Copacabana, não é um bairro novo, é um bairro antigo, é um bairro que já foi dos melhores bairros do Rio de Janeiro, ficar sem luz é impensável, é o fim do mundo. Hoje em dia tudo você precisa da luz, para internet, para as coisas, os caixas, é tudo eletrônico, não tem mais nada manual, pra mim é o fim do mundo, é insuportável, muito ruim para o comércio, para os turistas e para todo mundo", reforçou.
Em nota, a Light informou que a previsão é que seja realizada a retirada dos geradores até o dia 27 de março, com a conclusão da obra de recomposição do sistema elétrico em Copacabana. Os equipamentos estão instalados na região e dão suporte às equipes técnicas durante esse período.
