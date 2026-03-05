Vitor Simonin (D) e Bruno Allegretti passam por audiência de custódia nessa sexta (6)Reprodução

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio – Vitor Hugo Oliveira Simonin e Bruno Felipe dos Santos Allegretti, apontados como participantes do estupro coletivo contra uma adolescente de 17 anos, passarão por audiência de custódia nessa sexta-feira (6), a partir das 13h. A sessão vai definir se eles, que se entregaram à polícia na quarta (4), permanecerão presos.
Já os outros acusados, Mattheus Veríssimo Zoel Martins e João Gabriel Xavier Bertho, tiveram a prisão mantida, após audiência de custódia, nesta quinta (5). Eles haviam comparecido à delegacia na terça (3).
Os quatro são réus pelos crimes de estupro qualificado, já que a vítima é menor de idade, e cárcere privado. De acordo com o delegado, os acusados, orientados pelos advogados, não quiseram dar depoimento e se mantiveram calados.
Eles se encontram no Presídio José Frederico Marques, em Benfica, na Zona Norte, em celas separadas dos outros detentos.
Sobre um quinto envolvido, um adolescente de 17 anos apontado pelas investigações como responsável por arquitetar o estupro coletivo, o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) divulgou que, na noite desta quarta (4), voltou atrás no posicionamento sobre ele ao pedir a sua internação provisória. A denúncia se deu depois que o delegado apresentou novos elementos que indicam o possível envolvimento do jovem em outro crime com as mesmas características.
O adolescente é considerado foragido, já que, após a Justiça autorizar um mandado de busca e apreensão, ele não foi encontrado no endereço informado.
A reportagem tenta contato com as defesas de Vitor Hugo Oliveira Simonin e Bruno Felipe dos Santos Allegretti. O espaço está aberto para eventuais manifestações.