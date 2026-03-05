Vitor Simonin (D) e Bruno Allegretti passam por audiência de custódia nessa sexta (6) - Reprodução

Publicado 05/03/2026 20:03

Rio – Vitor Hugo Oliveira Simonin e Bruno Felipe dos Santos Allegretti, apontados como participantes do estupro coletivo contra uma adolescente de 17 anos , passarão por audiência de custódia nessa sexta-feira (6), a partir das 13h. A sessão vai definir se eles, que se entregaram à polícia na quarta (4), permanecerão presos.

Já os outros acusados, Mattheus Veríssimo Zoel Martins e João Gabriel Xavier Bertho, tiveram a prisão mantida, após audiência de custódia , nesta quinta (5). Eles haviam comparecido à delegacia na terça (3).

Os quatro são réus pelos crimes de estupro qualificado, já que a vítima é menor de idade, e cárcere privado. De acordo com o delegado, os acusados, orientados pelos advogados, não quiseram dar depoimento e se mantiveram calados.

Sobre um quinto envolvido, um adolescente de 17 anos apontado pelas investigações como responsável por arquitetar o estupro coletivo, o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) divulgou que, na noite desta quarta (4), voltou atrás no posicionamento sobre ele ao pedir a sua internação provisória. A denúncia se deu depois que o delegado apresentou novos elementos que indicam o possível envolvimento do jovem em outro crime com as mesmas características.

O adolescente é considerado foragido , já que, após a Justiça autorizar um mandado de busca e apreensão, ele não foi encontrado no endereço informado.

A reportagem tenta contato com as defesas de Vitor Hugo Oliveira Simonin e Bruno Felipe dos Santos Allegretti. O espaço está aberto para eventuais manifestações.