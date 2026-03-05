Vitor Simonin (D) e Bruno Allegretti passam por audiência de custódia nessa sexta (6)Reprodução
Mais dois réus por estupro coletivo passarão por audiência de custódia nessa sexta
Mattheus Martins e João Gabriel Bertho já tiveram a prisão preventiva mantida nesta quinta (5)
Dois dos réus por estupro coletivo têm prisão mantida após audiência de custódia
Os outros acusados, Bruno Allegretti e Vitor Simonin, passam pelo procedimento nessa sexta (6)
Estupro coletivo: Justiça do Rio diz que agiu para ‘barrar sucessivos erros’ da Polícia Civil
Corporação rebateu afirmando que atuou com rigor técnico e rapidez para responsabilizar os envolvidos no crime ocorrido em Copacabana
Cinco homens são presos e carga de R$ 500 mil é recuperada no Morro do 18
Criminosos usavam furgão com logo de concessionária e uniformes falsos para retirar mercadoria roubada da comunidade
Justiça autoriza apreensão de adolescente envolvido em casos de estupro coletivo; ele está foragido
MPRJ voltou atrás depois que delegado apresentou novas provas sobre outra vítima
Corpo de mulher é encontrado em quintal de casa em Nova Iguaçu
Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense investiga o caso
