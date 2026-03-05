Detidos confessaram que venderiam os produtos em comércios locaisReprodução
Segundo a Polícia Civil, os criminosos utilizavam veículos descaracterizados com logotipos de empresas prestadoras de serviço para tentar circular sem levantar suspeitas. Na terça-feira (3), agentes chegaram a interceptar um furgão Peugeot Expert que apresentava um adesivo da concessionária Águas do Rio. No veículo, estavam José Ricardo e Weslley Barros. Além disso, os policiais flagraram homens armados e indivíduos vestindo uniformes da Cedae auxiliando no carregamento dos produtos.
Na quarta-feira (4), o esquema voltou a ser alvo após o roubo de uma carreta de laticínios na Linha Amarela. O motorista foi rendido e obrigado a levar o caminhão para o interior do Morro do 18, onde a mercadoria foi descarregada para ser redistribuída em veículos menores, onde foram localizado dois carros pelos policiais. Em um deles estava parte dos laticínios roubados e, no outro, caixas de frango de outra carga ilícita.
Durante a ação, Sérgio de Oliveira, Danilo Nogueira e Edemilson Simões foram detidos. De acordo com a corporação, todos eles confessaram que sabiam da origem criminosa dos produtos e que a intenção era revendê-los em estabelecimentos comerciais.
