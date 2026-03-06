Órgão internacional apresenta relatório sobre segurança e letalidade no RioDivulgação/CIDH
Comissão de Direitos Humanos da OEA cobra justiça em megaoperação no Rio
Órgão da OEA visitou o Complexo da Penha após a 'Operação Contenção', considerada a mais letal da história do Rio
Desembargador é afastado por decisões envolvendo refinaria de Manguinhos
Análise identificou erros atípicos em decisão do magistrado
Incêndio atinge imóvel na Gamboa
Trânsito da Rua do Livramento está sendo desviado para a Rua João Álvares
Segunda menina baleada em Inhoaíba recebe alta; terceira vítima segue em estado grave
Das três estudantes atingidas na saída da escola na última terça-feira (3), apenas uma permanece internada
Adolescente envolvido em caso de estupro coletivo em Copacabana é apreendido
Jovem de 17 anos se entregou na 54ª DP, em Belford Roxo
PUC-Rio obtém habilitação para criar curso de Medicina
Ato foi formalizado em cerimônia com a presença do presidente Lula, nesta sexta-feira
