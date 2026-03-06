Lula e Eduardo Paes entregam apartamentos a famílias beneficiárias do programa Morar Carioca do Aço - Carlos Elias / Agência O Dia

Publicado 06/03/2026 13:51

Rio - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve no Rio, nesta sexta-feira (6), para cumprir uma série de compromissos ao lado do prefeito Eduardo Paes. Durante a manhã, ele participou da inauguração da Escola Técnica Roberto Rocca, em Santa Cruz. No início da tarde, acompanhou a entrega das chaves dos apartamentos de famílias da Comunidade do Aço, no mesmo bairro, e inaugurou o túnel do anel viário de Campo Grande, momentos mais tarde. Para fechar o dia, participou do anúncio do hub internacional do Aeroporto do Galeão.

Lula iniciou o dia inaugurando a Escola Técnica Roberto Rocca, em Santa Cruz, na Zona Oeste. Construída pela siderúrgica Ternium e o Grupo Techint, a iniciativa de cunho social oferece Ensino Médio Técnico exclusivamente para jovens da região, com formações em Eletromecânica e Mecatrônica. A unidade foi construída com um investimento privado de R$ 260 milhões.



"Eu quero que os empresários brasileiros aprendam uma lição. Essa escola não é para ensinar as pessoas só para trabalhar para eles, é para garantir o futuro da comunidade. Investir em educação é necessário, não é déficit. Você está investindo no futuro da sua empresa, dos seus profissionais e do país", destacou Lula sobre a importância dos investimentos privados em educação durante a cerimônia.



Atualmente, a unidade já conta com 384 alunos em formação. Em 2027, com a plena capacidade atendida, serão 576 estudantes de Ensino Médio. Todos têm bolsas de estudo, reforçando o compromisso da companhia de integrar a comunidade com a indústria. A escola tem 9 mil metros quadrados de estrutura, 18 laboratórios, equipamentos de última geração e uma proposta pedagógica que integra teoria e prática.



Além do Presidente da República, participaram da agenda outras autoridades, como o Prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, o Ministro da Educação, Camilo Santana, e a Ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco.



Famílias recebem chaves de apartamentos do Morar Carioca do Aço



No início da tarde, foi a vez de mais 64 famílias do programa habitacional Morar Carioca do Aço, na Comunidade do Aço, em Santa Cruz, receberem as chaves de seus novos apartamentos. O evento, que também contou com a presença de Lula e Paes, foi para os moradores que irão ocupar unidades nos blocos um, dois, três e quatro da Quadra O. Atualmente, 336 famílias já vivem no conjunto habitacional, distribuídas entre as quadras F e G e os blocos cinco, seis e sete da Quadra O.



“A minha visita aqui hoje é simplesmente para constatar a realização de um sonho dessas pessoas. Quem já nasceu em condições normais, em uma casa, com chuveiro, com água, com comida, não tem noção do significado de uma casa para uma pessoa. Esse é o maior prazer de quem faz política. Tem gente que gosta de fazer política no TikTok, Instagram, mentindo… quem governa de verdade mostra o resultado. Nós tínhamos prometido fazer dois milhões de casas. Pois nós vamos chegar a três milhões esse ano”, afirmou Lula durante a entrega dos apartamentos.



Nesta fase, 64 famílias em situação de vulnerabilidade social, parte delas beneficiárias do Bolsa Família, foram contempladas com os apartamentos. A nova etapa aumenta para 400 o número de famílias contempladas.



Cada prédio possui 16 apartamentos, com cerca de 50 metros quadrados cada, distribuídos em quatro andares. As unidades contam com sala, cozinha, banheiro, dois quartos, varanda e área de serviço, e os apartamentos no térreo são adaptados para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.



“Aqui nós estamos construindo 800 apartamentos. Além desses apartamentos, reformando toda a comunidade no entorno, fazendo urbanização e trazendo dignidade. É uma alegria poder entregar essa casa para vocês”, disse o prefeito Eduardo Paes.



O programa prevê a requalificação de 195 mil metros quadrados de área pública, com intervenções em mobilidade, saneamento e espaços de convivência. Além dos apartamentos, os moradores também têm acesso a uma praça projetada para esporte, convivência e bem-estar.



O local oferece skate park, ciclovia, duas quadras poliesportivas, parque infantil, bicicletários, espaço para piqueniques, Academia da Terceira Idade e equipamentos de ginástica.



Beneficiária do programa Bolsa Família e mãe de sete filhos, Mariza Batista da Silva, de 45 anos, recebeu a visita de Lula em sua casa, quando ainda morava em condições insalubres, em junho de 2024. Um ano depois, a família dela foi uma das contempladas com as chaves do apartamento.



Nesta sexta-feira, o presidente e o prefeito fizeram uma nova visita, desta vez na casa nova. "Maravilhoso ter meu apartamento. Agora tenho o privilégio de ter um chuveiro, de ter uma cama. O privilégio de ser feliz. Agora, estou trabalhando na prefeitura. E eu vou estudar pelo EJA para, no futuro, virar uma assistente social. O mais importante agora é que a gente não pega chuva e eu sei que o futuro dos meus filhos vai ser bom", disse Mariza.



No início de 2026, Mariza conseguiu emprego como merendeira na Creche Municipal Maria Helena Papera, onde passou a contribuir para o desenvolvimento das crianças da própria comunidade.



Lula inaugura túnel do anel viário de Campo Grande

Após a entrega das chaves, Lula e Paes partiram para Campo Grande, também na Zona Oeste. Na agenda, o presidente participou da inauguração do primeiro túnel do bairro, batizado de Professor Moacyr Sreder Bastos, que faz parte do novo anel viário. A nova ligação entre a Estrada da Caroba e a Estrada da Posse deve reduzir de 15 para três minutos o tempo de deslocamento entre as duas regiões.

"Melhorar a qualidade de vida no Rio de Janeiro é uma parte fundamental de um projeto de nação. Estamos fazendo seis projetos estruturantes aqui", disse Lula.



O novo túnel cria uma rota mais direta entre o centro de Campo Grande e a região da Posse. Na prática, a estrutura amplia a capacidade de tráfego, reorganiza os deslocamentos internos e oferece uma alternativa ao eixo Estrada das Capoeiras–Estrada do Mendanha, um dos principais corredores viários do bairro.



Atualmente, o deslocamento entre as estradas da Caroba e da Posse é feito pela Estrada das Capoeiras, em um percurso de cerca de três quilômetros. Com o novo túnel, em via expressa, o trajeto passa a ser percorrido em aproximadamente três minutos.



A construção do túnel, com duas galerias paralelas, com 566 e 513 metros de extensão, ambas com duas faixas por sentido, promete reorganizar o trânsito e ampliar a capacidade de circulação, diminuindo os engarrafamentos na região. A ligação também facilita o acesso à Avenida Brasil.



O túnel foi dimensionada para atender cerca de 1.800 veículos por hora no pico inicial, com projeção de até 3.800 veículos por hora até 2035, além de volume diário estimado em 21 mil veículos no início da operação.

"As obras continuam da Estrada da Posse até a Avenida Brasil. São obras transformadoras da realidade desse bairro. O tempo que a gente perde no trânsito é muito grande, essa obra é importante para mudar isso", afirmou Paes.



Pelo lado da Caroba, o acesso é feito pela Rua Minas de Prata. Já na Posse, a conexão acontece por meio de um novo viaduto.



Com a reorganização do fluxo de trânsito, a velocidade média nas vias do entorno deve aumentar em cerca de 20%. A primeira fase do anel viário de Campo Grande teve um investimento de aproximadamente R$ 1 bilhão.



As obras tiveram início em agosto de 2023, com a primeira detonação para abertura das galerias. Após essa etapa, foram implantadas as pistas de rolamento, ciclovia e toda a infraestrutura operacional, incluindo sistemas de ventilação, iluminação, monitoramento e combate a incêndio.

Orientação aos motoristas sobre as principais rotas de acesso ao novo túnel



- Quem vem do Rio da Prata



Deve seguir pela Estrada do Cabuçu, acessar a Avenida Dom Sebastião I e utilizar as conexões locais até a chegada ao eixo da Caroba/Minas da Prata, que conduz ao novo túnel.



- Quem vem de Santíssimo



Pela Avenida Santa Cruz, acessar a Avenida Joaquim Magalhães, seguir pela Avenida Cesário de Melo, acessar a Estrada da Caroba e, em seguida, a Rua Minas da Prata, que leva ao acesso do túnel.



- Quem vem do Centro de Campo Grande



Seguir pela Avenida Cesário de Melo, realizar o retorno na Rua Arthur Rios, atravessar o viaduto, acessar a Estrada da Caroba e depois a Rua Minas da Prata, chegando ao novo eixo viário.



- No sentido Avenida Brasil



Após atravessar o túnel, o motorista deve seguir pela Estrada da Posse até a Estrada do Quafá, que dá acesso à Avenida Brasil.



- Quem vem da Avenida Brasil



Utilizar a rotatória de Santíssimo, acessar a Estrada do Quafá, seguir pela Estrada da Posse e, então, acessar a nova via que conduz ao túnel.



- Quem vem da Estrada do Tingui



Acessar a Avenida Marechal Dantas Barreto e seguir pelo Avenida Mergulhão, depois pela Rua Beija-Flor, acessar a Estrada da Posse e utilizar o acesso à nova via.



- Quem vem da Estrada do Mendanha



Deve acessar a Rua Nova Bethânia, seguir pela Avenida Marechal Dantas Barreto e utilizar as conexões que levam à Estrada da Posse e ao novo corredor viário.



Quem foi Moacyr Sreder Bastos



Moacyr Sreder Bastos foi um educador e empreendedor campograndense que, junto com a mulher, Guiomar Barros Bastos, criou, em 1935, o Ginásio Modelo, uma escola que se tornaria um marco da educação local e que mais tarde seria renomeada como Escola Técnica de Comércio Afonso Celso. Com o passar das décadas, a instituição evoluiu até se transformar no Centro Universitário Moacyr Sreder Bastos, uma das principais instituições de ensino da Zona Oeste.



Aeroporto do Galeão terá novo hub internacional



Para fechar o dia, Lula esteve no Aeroporto Internacional do Galeão, na Ilha do Governador, na Zona Norte, para participar do anúncio do novo hub internacional da Gol Linhas Aéreas. Acompanharam também o evento o prefeito Eduardo Paes e o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, além de outras autoridades, como o presidente da Embratur, Marcelo Freixo e a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco.



A iniciativa inclui a criação de uma rota direta entre o Rio e Nova York (Aeroporto JFK) com três voos semanais a partir de julho deste ano, além de novos voos também para Lisboa e Paris, o que deve ampliar a conectividade aérea internacional do terminal.

Durante a cerimônia, o prefeito Eduardo Paes brincou: "Presidente, eu adoro aquela esquina da Ipiranga com Sao João, o Tietê, São Paulo, mas turista quer vir pro Rio. Nós do Rio devemos mais essa ao senhor, o grande padrinho do Galeão", disse



Em 2025, o Rio de Janeiro bateu recorde com 2,1 milhões de turistas internacionais. com impacto direto na economia de serviços, que representa cerca de 84% do PIB municipal. Além disso, em todo o ano passado, turistas nacionais e internacionais movimentaram R$ 24,5 bilhões.

"Eu estou feliz porque o Rio merece ser recuperado. Esse estado não merece ter cinco governadores presos, aparecendo nas páginas policiais e denúncias de corrupção", afirmou Lula.



Estudos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico indicam que um Galeão consolidado como hub internacional pode gerar expressivos ganhos econômicos no estado e no país – em 10 anos, aumentar o PIB do estado do Rio de Janeiro em R$ 50,6 bilhões e gerar 684 mil novos empregos. Esse crescimento também teria impacto no cenário nacional, adicionando 0,6% ao PIB do Brasil, no mesmo período.



Um hub internacional transforma o aeroporto em um grande centro de conexões aéreas, concentrando voos de diferentes cidades e países, facilitando o embarque e desembarque de passageiros e cargas. Na prática, o modelo reúne um alto volume de operações de companhias aéreas, ampliando a oferta de rotas e tornando o terminal um ponto estratégico para a distribuição de voos internacionais.

