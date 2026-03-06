Presidente Lula e ministro Camilo Santana assinaram o documento - Alan Costa / SME

Publicado 06/03/2026 14:28

Rio - A Pontifícia Universidade Católica (PUC-Rio) recebeu habilitação para criar um curso de graduação de Medicina. A decisão foi formalizada nesta sexta-feira (6), em cerimônia com assinatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ministro da Educação, Camilo Santana.

Com a habilitação, a perspectiva é de que a nova graduação da PUC-Rio amplie a formação de médicos e estabeleça um marco de atuação da universidade na área da saúde. A criação do curso de Medicina é um projeto antigo da instituição. A universidade buscava viabilizar esta graduação há vários anos, mobilizando parcerias acadêmicas e hospitalares. Para o padre Anderson Antonio Pedroso, reitor da PUC-Rio, a autorização representa a vitória de uma equipe que não mediu esforços para essa conquista.

"Estamos colhendo os primeiros frutos de um trabalho árduo das equipes da universidade, que foi apoiado por uma parceria estratégica com a Prefeitura. A PUC é uma universidade comunitária, com uma missão clara de busca do bem comum. Se Deus quiser, iremos formar médicos com a qualidade que a população merece, especialmente com os valores do humanismo que nos caracteriza", comentou padre Anderson.

As tratativas entre a Secretaria Municipal de Educação e o Ministério da Educação auxiliaram na obtenção do documento. "A habilitação do curso de Medicina da PUC-Rio é um feito histórico. Depois de mais de uma década, essa que é a melhor universidade privada do Brasil, alcançou a possibilidade de formar médicos na graduação. Não tenho dúvida de que será um curso de excelência e referência para todo o país. É uma vitória não só para a universidade, mas para o Rio de Janeiro, que passará a contar com mais médicos de alto nível com uma formação robusta", afirmou o secretário municipal Renan Ferreirinha.