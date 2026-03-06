Criminoso foi localizado na comunidade Vai Quem QuerReprodução / Polícia Civil

Rio – A Polícia Civil prendeu um homem e recuperou seis carros elétricos roubados na Comunidade Vai Quem Quer, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense, nesta quinta-feira (5). A ação fez parte da "Operação Torniquete", que combate roubo, receptação e furto de cargas.
Segundo as investigações, um caminhão-cegonha circulava pela região na madrugada de quarta-feira (4), quando foi abordado por homens armados, em cima de uma motocicleta. Eles renderam o motorista e fizeram com que ele liberasse os carros que estavam sendo transportados pela carreta. Em seguida, fugiram com os veículos.
Carro elétrico roubado foi encontrado em uma área de mata, dentro da comunidade Vai Quem Quer - Divulgação / Polícia Civil
Veículos elétricos foram encontrados sem placa pela polícia - Divulgação / Polícia Civil
Criminoso foi localizado na comunidade Vai Quem Quer - Reprodução / Polícia Civil
Ação é da Delegacia de Roubos de Furtos de Cargas da Capital (DRFC-CAP) - Divulgação / Polícia Civil
O motorista denunciou o roubo à polícia ainda na quarta e, um dia depois, os agentes souberam que os criminosos moravam na Vai Quem Quer. Com as informações, uma força-tarefa, organizada por três delegacias, teve início.
Ao chegarem, as equipes encontraram os seis carros e o caminhão em uma área de mata. No entanto, somente um homem envolvido no crime acabou localizado. As investigações continuam para identificar todos os responsáveis, e o caminhão também foi recuperado.
A operação teve o apoio da Delegacia de Roubos de Furtos de Cargas da Baixada Fluminense (DRFC-BF), da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme), da 60ª DP (Duque de Caxias), e da Polícia Militar.