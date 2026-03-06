Criminoso foi localizado na comunidade Vai Quem Quer - Reprodução / Polícia Civil

Publicado 06/03/2026 12:54

Rio – A Polícia Civil prendeu um homem e recuperou seis carros elétricos roubados na Comunidade Vai Quem Quer, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense, nesta quinta-feira (5). A ação fez parte da "Operação Torniquete", que combate roubo, receptação e furto de cargas.



Segundo as investigações, um caminhão-cegonha circulava pela região na madrugada de quarta-feira (4), quando foi abordado por homens armados, em cima de uma motocicleta. Eles renderam o motorista e fizeram com que ele liberasse os carros que estavam sendo transportados pela carreta. Em seguida, fugiram com os veículos.

O motorista denunciou o roubo à polícia ainda na quarta e, um dia depois, os agentes souberam que os criminosos moravam na Vai Quem Quer. Com as informações, uma força-tarefa, organizada por três delegacias, teve início.



Ao chegarem, as equipes encontraram os seis carros e o caminhão em uma área de mata. No entanto, somente um homem envolvido no crime acabou localizado. As investigações continuam para identificar todos os responsáveis, e o caminhão também foi recuperado.



A operação teve o apoio da Delegacia de Roubos de Furtos de Cargas da Baixada Fluminense (DRFC-BF), da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme), da 60ª DP (Duque de Caxias), e da Polícia Militar.