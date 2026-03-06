Clínicas de bronzeamento artificial nas zonas Sul e Oeste foram fechadasDivulgação / Sedcon
Três clínicas de bronzeamento artificial são interditadas em Campo Grande e Copacabana
Botox vencido, falta de licença sanitária e uso de câmaras com luz UV foram algumas das irregulares encontradas pelos agentes
Justiça revoga livramento condicional do goleiro Bruno
Ele deixou o Rio em fevereiro para defender um clube do Acre sem autorização prévia
Criminoso é condenado a 22 anos de prisão por matar homem em discussão em bar na Zona Sudoeste
Estabelecimento estava cheio de clientes quando Fábio de Oliveira Júnior efetuou os disparos
Comissão de Direitos Humanos da OEA cobra justiça em megaoperação no Rio
Órgão da OEA visitou o Complexo da Penha após a 'Operação Contenção', considerada a mais letal da história do Rio
Desembargador é afastado por decisões envolvendo refinaria de Manguinhos
Análise identificou erros atípicos do magistrado na condução do caso
Incêndio atinge imóvel na Gamboa
Trânsito da Rua do Livramento está sendo desviado para a Rua João Álvares
Segunda menina baleada em Inhoaíba recebe alta; terceira vítima segue em estado grave
Das três estudantes atingidas na saída da escola na última terça-feira (3), apenas uma permanece internada
