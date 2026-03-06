Homem foi preso e encaminhado à 57ª DP (Nilópolis) - Reprodução

Publicado 06/03/2026 10:08

Rio - A Polícia Civil prendeu um homem, na noite desta quinta-feira (5), por estuprar a ex-namorada e matar o filho dela, de 11 anos, em Nilópolis, na Baixada Fluminense. A mulher procurou a 57ª DP (Nilópolis) horas antes da prisão e relatou que o ex-companheiro não aceitou a separação após um ano de relacionamento.

Na noite de quarta-feira (4), o homem foi à casa onde a vítima morava com o filho e a mãe, no bairro de Cabuís. Após uma tentativa malsucedida de reconciliação, ele pediu para ficar no imóvel até a manhã do dia seguinte com a justificativa de que não estava conseguindo transporte para ir embora. Durante a madrugada, ele usou uma faca para ameaçar e estuprar a ex-namorada. Por fim, roubou uma televisão e fugiu.

Em seguida, a vítima foi à 57ª DP (Nilópolis) para registrar a ocorrência e os policiais passaram a procurar pelo ex-companheiro da vítima em Nilópolis e Duque de Caxias, em endereços ligados a ele.

À tarde, enquanto a mulher passava por exame de corpo de delito, o homem retornou à casa dela e matou o menino de 11 anos. Ele ainda tentou assassinar a mãe da ex-namorada, mas um vizinho ouviu os gritos por socorro e encontrou o agressor estrangulando a idosa, que já havia sido esfaqueada no braço.

A criança chegou a ser socorrida por policiais militares, mas não resistiu aos ferimentos. A idosa está em internada em uma unidade de saúde da região.

Após o ataque, os policiais da 57ª DP (Nilópolis) encontraram o homem sendo agredido por um grupo de pessoas nas proximidades da Via Light. Ele foi preso em flagrante por homicídio qualificado e tentativa de homicídio.