Jane Carvalho perdeu a filha, Fernanda Cabral, envenenada em 2022 - Reprodução / Redes Sociais

Jane Carvalho perdeu a filha, Fernanda Cabral, envenenada em 2022Reprodução / Redes Sociais

Publicado 06/03/2026 11:00

Jane usou as suas redes sociais, na noite desta quinta, para celebrar a decisão do júri popular. "Foram 17 horas exaustivas, de confronto, com uma defesa hilária que não merece nem o nosso comentário, mas a justiça finalmente foi feita. Nada vai trazer a Fê de volta, mas é um pouco confortante para mim, meus familiares e amigos, que tanto me apoiaram", disse.

O julgamento teve início na tarde da última quarta-feira (4), atravessou a madrugada e terminou na manhã desta quinta. A Justiça do Rio determinou uma pena de 49 anos, seis meses e 20 dias de prisão em regime fechado para a madrasta das vítimas.

Na decisão, a juíza Tula Mello destacou a premeditação do crime, planejado friamente. Com base nos depoimentos prestados, a magistrada constatou que Cíntia tinha costume de causar intrigas entre os enteados, motivado por ciúmes excessivos.

Mello destacou ainda que a acusada prejudicou o atendimento médico a Fernanda, que não resistiu e morreu após quase duas semanas internada no Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, na Zona Oeste. A morte aconteceu em março de 2022.

"A ré, quando chegou ao hospital, relatou para os médicos, assim como para as famílias, que a vítima poderia estar passando mal em decorrência de atividades físicas, insinuando o uso de anabolizantes, 'bomba'. Inclusive, o médico plantonista e a médica afirmaram que foi levantada a hipótese de uma possível intoxicação. Então, a tentativa da acusada de ocultar a realidade fática, mediante fornecimento de informações falsas para despistar a equipe médica, prejudicou o pronto atendimento e diminuiu a sua chance de sobrevida", diz um trecho da sentença.

"Ela me entregou o prato só com feijão, só o meu, e pediu para eu me servir com o restante da comida. Achei estranho, mas relevei. Estranhei o gosto, porque já tinha comido a comida dela. Comecei a achar pedrinhas azuis e comecei a separar. Perguntei para ela, que ficou nervosa e apagou a luz da sala enquanto todo mundo ainda estava comendo", relatou.

Segundo o jovem, a mulher pegou o prato após o comentário e jogou a comida fora, colocando mais em seguida. De acordo com ele, este já não apresentava pedras ou gosto amargo. Bruno relatou também que, embora tivesse sabor diferente, não chegou a comer muito da nova comida. Nervoso com as pedras, ele foi para a casa da mãe, que pesquisou o que poderia ser na internet e chegou à possibilidade de chumbinho. A vítima explicou que não começou a passar mal logo que chegou em casa, mas cerca de uma hora depois, acordou com a língua enrolada e suando, além de ter dificuldade para andar.

"Quando aconteceu comigo e eu acordei, na madrugada seguinte, no hospital, tive certeza do que aconteceu com a minha irmã", afirmou ele, que se emocionou ao relembrar a morte de Fernanda.

Ainda de acordo com Bruno, ele chegou a morar com o pai e Cíntia, mas voltou para a casa da mãe pouco tempo antes do ocorrido por problemas com a madrasta. Segundo o jovem, ela roubava dinheiro que o pai dava para ele.