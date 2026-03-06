Foram apreendidas camisas da PF, distintivo falso e outros materiaisDivulgação / Polícia Civil
Segundo a corporação, agentes da 19ª DP (Tijuca) receberam a denúncia na manhã desta sexta-feira (6). Os profissionais que depuseram na delegacia afirmaram que André Luiz Pires Santos chegou ao local usando roupas comuns, mas retornou de seu apartamento com uniforme semelhante ao utilizado por policiais federais, ou seja, coturno, blusa com a inscrição da instituição, distintivo e arma de fogo.
Ainda de acordo com a Polícia Civil, André exigiu que os funcionários se retirassem, ameaçando levá-los para a "sua delegacia" e dizendo que não adiantaria chamar a polícia, pois ele mesmo era a autoridade.
A equipe da 19ª DP retornou ao condomínio para verificar se de fato ele era servidor público e esclarecer o que de fato havia acontecido.
O falso policial já havia deixado o local em um veículo de aplicativo. No entanto, após consultas, os agentes identificaram que ele não se tratava de um policial federal, mas sim de um farsante que morava no imóvel há cerca de seis meses com outros dois homens, já identificados.
Os policiais apreenderam camisas da Polícia Federal com o nome dele, coturno, distintivo falso, colete, duas réplicas de arma de fogo, um par de algemas, máquinas fotográficas profissionais, telefones celulares, aparelhos eletrônicos e diversos documentos, no apartamento de André.
As diligências seguem para a localização do investigado que responderá pelos crimes de constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo, usurpação de função pública, fingir-se funcionário público e uso ilegítimo de uniforme ou distintivo.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.