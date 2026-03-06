Foram apreendidas camisas da PF, distintivo falso e outros materiais - Divulgação / Polícia Civil

Publicado 06/03/2026 09:15

Rio - A Polícia Civil busca localizar um homem que se disfarçou de policial federal para impedir que funcionários da concessionária Light verificassem o relógio de consumo de energia em um condomínio na Rua Itacuruçá, na Tijuca, Zona Norte do Rio.



Segundo a corporação, agentes da 19ª DP (Tijuca) receberam a denúncia na manhã desta sexta-feira (6). Os profissionais que depuseram na delegacia afirmaram que André Luiz Pires Santos chegou ao local usando roupas comuns, mas retornou de seu apartamento com uniforme semelhante ao utilizado por policiais federais, ou seja, coturno, blusa com a inscrição da instituição, distintivo e arma de fogo.