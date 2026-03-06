Operação aconteceu no entorno da estação de metrô e no acesso ao terminal - Divulgação / Seop

Rio - A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) realizou, na manhã desta sexta-feira (6), uma ação de ordenamento urbano em Vicente de Carvalho, na Zona Norte. A operação aconteceu nas imediações da estação de metrô e na passarela de acesso.

Segundo a pasta, mais de 50 agentes apreenderam centenas de peças de vestuário, 100 kg de frutas em má conservação, dezenas de garrafas de bebidas e pacotes de biscoito, além de quatro toneladas de materiais acumulados que ocupavam irregularmente o espaço público.

A operação teve início por volta das 6h. A equipe ainda removeu diversas lonas que estavam servindo de cobertura na passarela.

A Rioluz também participou, realizando o corte de dez pontos de energia elétrica clandestinos utilizados por vendedores ambulantes. Mais de 20 metros de fios foram apreendidos.

"O ordenamento em Vicente de Carvalho é uma demanda importante para os moradores, comerciantes e ambulantes legalizados daquela região. Por isso, vamos realizar operações rotineiras para permitir uma melhor circulação de pedestres e uma ambiência melhor para essa região do Rio", destacou o secretário municipal de Ordem Pública, Marcus Belchior.

Equipes da Coordenadoria Especial de Transporte Complementar (CETC) também participaram da ação. Ao longo da manhã, 27 vans foram fiscalizadas na região de Vicente de Carvalho e os fiscais aplicaram 14 multas por irregularidades diversas. A operação contou, ainda, com o apoio de guardas municipais, policiais militares e de agentes da Comlurb.

