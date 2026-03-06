Agentes do 3º BPM (Méier) realizam uma operação no Morro do Dezoito, na Zona Norte - Reprodução / PMERJ

Rio – Policiais do 3º BPM (Méier) estão fazendo uma operação, na manhã desta sexta-feira (6), no Morro do Dezoito, entre Água Santa e Piedade, Zona Norte.

A ação tem o apoio do Comando de Operações Especiais (COE) e busca combater o tráfico de drogas e roubos de veículos na região. Até o momento, uma carga já foi recuperada.

Os agentes encontraram também, durante uma busca feita na parte alta da comunidade, diversas caixas de produtos roubados, o que indica, segundo eles, que a região é usada pelos criminosos como um ponto de transferência e distribuição das mercadorias para outros veículos. Os caminhões são receptados em vias de grande fluxo, como a Linha Amarela, a Avenida Amaro Cavalcante e a Rua Goiás, que ficam em bairros vizinhos ao Morro do Dezoito.



Ainda não há registros de prisões, pois a ação ainda está em andamento.

Crime frequente na região

Nesta quinta-feira (5), agentes da Polícia Civil prenderam cinco homens em flagrante , durante uma operação que mirou o escoamento de cargas roubadas da comunidade. A ação resultou na recuperação de laticínios avaliados em R$ 500 mil e de uma carga de frango congelado.

Segundo as investigações, eles utilizavam veículos descaracterizados com logotipos de empresas prestadoras de serviço para tentar circular sem levantar suspeitas.