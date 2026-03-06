Caminhão teve a cabine destruída em meio a acidente - Reprodução/TV Globo

Publicado 06/03/2026 07:09

Rio – Um acidente envolvendo uma carreta, três caminhões e um carro de passeio deixou dois homens feridos na Rodovia Presidente Dutra, altura de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na manhã desta sexta-feira (6). A pista central chegou a ficar totalmente interditada, no sentido Rio, por cerca de 4h, o que gerou grande congestionamento no trânsito na região.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acionamento ocorreu por volta das 5h. As vítimas são um condutor de um dos caminhões e outro do carro. Dentre eles, Carlos Henrique Analio Ribeiro, de 28 anos, teve ferimentos moderados, e Luiz Carlos Braga, de 37, leves. Ambos foram encaminhados ao Hospital Geral de Nova Iguaçu.

De acordo com a direção da unidade, Carlos passou por um procedimento de emergência e segue em atendimento. Já Luiz apresentou trauma na perna direita e na cabeça. Ele também continua em reavaliação e apresenta estado de saúde estável.



Os veículos eram todos da mesma empresa e transportavam ovos. Em imagens que circulam nas redes sociais é possível ver um deles com a cabine completamente destruída.

Ao "Bom Dia Rio", da TV Globo, um outro condutor, que dirigia a última carreta do comboio, informou que precisaram frear bruscamente após um carro entrar na frente de um ônibus. O grupo tinha saído de Minas Gerais com destino a diferentes endereços no Grande Rio.



"O ônibus freou, e o caminhão da frente também freou. Quem estava vindo atrás não conseguiu segurar, e foi batendo um atrás do outro", narrou.

Com a pista central fechada, o trânsito foi desviado para a faixa auxiliar. Os veículos ainda estão sendo retirados da via, assim como a carga.

Em meio ao engarrafamento, um carro acabou pegando fogo na pista lateral, uma das alternativas para seguir caminho. Segundo a Ecovias, concessionária responsável, havia uma pessoa no veículo, que saiu ilesa.

Inicialmente, a pista precisou ser totalmente interditada para atuação das equipes e segurança da via, gerando mais congestionamento no trecho. Posteriormente, houve liberação da faixa 1, com equipes da concessionária e do Corpo de Bombeiros atuando no local.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a faixa da esquerda foi reaberta por volta das 9h30. O trânsito segue um pouco lento até o início da tarde desta sexta-feira (6).