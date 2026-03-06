Publicado 06/03/2026 00:00

O vazamento de dados pessoais de ministros do Supremo Tribunal Federal ocorre num momento em que a Corte ocupa o centro da agenda nacional. A exposição de informações sensíveis evidencia não apenas fragilidades na segurança digital, mas também potenciais riscos à integridade de autoridades sob forte escrutínio público.

O pedido da Procuradoria-Geral da República para arquivar a investigação sobre as joias recebidas por Jair Bolsonaro esvazia juridicamente um dos episódios mais rumorosos do período recente. O caso deixa o campo penal — mas dificilmente desaparecerá do repertório político nacional.