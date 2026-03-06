Vítima foi socorrida e levada ao Hospital Albert Schweitzer, em Realengo - Divulgação / Prefeitura do Rio

Publicado 06/03/2026 07:51 | Atualizado 06/03/2026 10:01

Rio – Uma batida entre um carro e uma motocicleta deixou uma mulher de 50 anos com ferimentos moderados, na esquina entre a Rua Boiobi e a Rua dos Banguenses, em Bangu, Zona Oeste, na noite desta quinta-feira (5). O acidente ocorreu próximo a um posto de gasolina.



Em um vídeo que circulou nas redes sociais é possível ver uma pessoa deitada de bruços no chão, cercada por populares, que tentam virar seu corpo e socorrê-la. Uma motocicleta vermelha parcialmente quebrada também aparece nas imagens.



Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel de Realengo se dirigiu ao local às 21h15 e encontrou a vítima com escoriações moderadas. Ela foi socorrida e encaminhada ao Hospital Albert Schweitzer. Não há, no entanto, mais detalhes sobre seu estado de saúde.