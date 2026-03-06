Vítima foi socorrida e levada ao Hospital Albert Schweitzer, em RealengoDivulgação / Prefeitura do Rio
Colisão entre carro e motocicleta deixa mulher ferida em Bangu
Batida ocorreu na esquina entre a Rua Boiobi e Rua dos Banguenses; vítima foi levada ao Hospital Albert Schweitzer
PMs são presos por acusação de roubo de celulares durante o serviço em Duque de Caxias
Segundo a denúncia do MPRJ, os agentes usaram a condição funcional, armas e farda para intimidar as vítimas e subtrair 11 iPhones
Homem se passa por policial federal para impedir atuação da Light em condomínio na Tijuca
André Luiz ameaçou funcionários e disse que os levaria para 'sua delegacia'; policiais encontraram distintivo falso, réplicas de armas e camisas da PF no apartamento dele
'É inaceitável que homens continuem achando que são donos das mulheres', diz Lula após estupro coletivo no Rio
Em entrevista exclusiva ao Jornal O DIA, presidente ressalta a importância do combate à violência e fala sobre eleições
Operação tem carga recuperada no Morro do Dezoito
Ainda não há registros de prisões; ação ainda está em andamento
Em julgamento, delegado afirma que Rodrigo Crespo queria abrir estabelecimento de apostas online
Advogado foi assassinado em fevereiro de 2024 no Centro do Rio; interesse da vítima em negócios ligados ao setor pode ter motivado o crime
