Incêndio atingiu o número 215 da Rua do Livramento, na Gamboa - Reprodução / Google Street View

Publicado 06/03/2026 16:44

Rio - Um incêndio atingiu um casarão na Rua do Livramento, na Gamboa, na Zona Central, na tarde desta sexta-feira (6). De acordo com o Corpo de Bombeiros, as condições características dos imóveis da região, como a presença de muita madeira, dificultam o combate às chamas.

Segundo a corporação, o quartel Central foi acionado às 15h01 para combate a incêndio no número 215 da Rua do Livramento. O local fica na altura da Rua Rivadávia Corrêa, próximo à Clínica da Família Nélio de Oliveira.

O fogo foi extinto às 16h21, mas os militares continuaram no local devido a uma grande quantidade de fumaça. O trabalho de resfriamento foi finalizado às 17h08 e as equipes retornaram ao quartel.

O Centro de Operações Rio (COR) informou que o trânsito da Rua do Livramento foi liberada.