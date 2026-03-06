Goleiro Bruno Fernandes foi condenado a 23 anos e um mês de prisão pela morte de Eliza SamudioReprodução / Instagram
Justiça revoga livramento condicional do goleiro Bruno
TJRJ ordenou prisão do atleta para cumprimento da pena em regime semiaberto
Jardim Botânico terá programação especial no Dia Internacional da Mulher com shows e oficinas
Evento gratuito contará com apresentação do Trio Capitu, roda de samba feminina e atividades culturais no museu do parque
Intenso tiroteio assusta moradores do Fonseca, em Niterói
Região vive uma constante onda de violência devido à disputa entre criminosos do Comando Vermelho e do Terceiro Comando Puro
Envolvidos na morte do advogado Rodrigo Crespo são condenados a 30 anos de prisão
Na decisão, o juiz destacou que os três participam de um grande grupo de assassinos de aluguel
O futuro se constrói aqui: o resgate do protagonismo no encontro ‘Crea Aqui 2026’
Evento tem o objetivo de promover grandes ações do setor das engenharias, da agronomia e das geociências do Rio
Criminoso é condenado a 22 anos de prisão por matar homem em discussão em bar na Zona Sudoeste
Estabelecimento estava cheio de clientes quando Fábio de Oliveira Júnior efetuou os disparos
