José Carlos Simonin é investigado pela 12ª DP (Copacabana)Reprodução

Publicado 09/03/2026 14:58

Uma mulher registrou uma queixa contra José Carlos por ameaça. Ele teria respondido uma postagem dela falando sobre o caso em que o filho do ex-subsecretário é acusado de participação.

José foi exonerado na última quarta-feira (4). Em nota, a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos informou que a medida foi adotada no âmbito administrativo, visando resguardar a integridade institucional e assegurar a condução responsável dos fatos noticiados.

Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado na 12ª DP (Copacabana) e diligências estão em andamento para apurar os fatos.

A reportagem tenta localizar a defesa de José. O espaço está aberto para manifestação.

Filho preso

Vitor Hugo Oliveira Simonin, de 18 anos, filho de José Carlos, é acusado de participar do estupro coletivo de uma adolescente de 17 anos, em Copacabana, na Zona Sul, no dia 31 de janeiro. Ele entregou no último dia 4, na 12ª DP (Copacabana). Ao todo, quatro homens estão presos e um adolescente apreendido.

O jovem chegou acompanhado do advogado Ângelo Máximo. A defesa contou que ele nega ter participado do estupro. "Eu não acredito no ponto de conivência. O fato dele estar junto não quer dizer que praticou. Vitor nega qualquer fato de cometimento do crime. Ele fala que não participou do fato. O Vitor não tem como negar que esteve no apartamento, mas o crime ele nega", disse.