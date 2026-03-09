Rio inicia segunda fase da imunização contra a bronquiolite em bebês - Edu Kapps / SMS

Para crianças acompanhadas na rede privada, os responsáveis poderão apresentar solicitação médica com a descrição do quadro clínico em um dos Super Centros Cariocas de Vacinação ou em uma das unidades de referência para o imunizante. Rio - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) iniciou, nesta segunda-feira (9), a segunda fase da imunização contra a bronquiolite em crianças menores de 2 anos com comorbidades. A vacinação para combater o vírus sincicial respiratório (VSR) é feita com a aplicação do anticorpo monoclonal Nirsevimabe.A medida segue as diretrizes do Ministério da Saúde e tem como objetivo prevenir casos graves de infecções respiratórias. Além da bronquiolite, a pneumonia causada pelo VSR também pode ser evitada com a imunização. A vacina continua disponível para bebês prematuros, contemplados na primeira fase da campanha.Na nova etapa, crianças menores de 2 anos com condições clínicas que elevam o risco de evolução grave da doença, como cardiopatias congênitas com repercussão hemodinâmica, doença pulmonar crônica da prematuridade, imunocomprometimento grave, fibrose cística com comprometimento clínico importante, doenças neuromusculares graves, síndrome de Down e anomalias congênitas das vias aéreas ou doenças pulmonares estruturais relevantes são o público alvo.A imunização é realizada com dose única e está disponível em unidades de Atenção Primária de referência , além dos três Super Centro Carioca de Vacinação (SCCV): Botafogo, Zona Oeste (no Park Shopping Campo Grande) e Zona Norte (no Shopping Nova América).O volume aplicado segue a recomendação técnica: 0,5 ml para crianças com peso inferior a 5 kg e 1,0 ml para aquelas com peso igual ou superior a 5 kg. O imunizante pode ser administrado simultaneamente com outras vacinas ou medicamentos.Para crianças acompanhadas na rede privada, os responsáveis poderão apresentar solicitação médica com a descrição do quadro clínico em um dos Super Centros Cariocas de Vacinação ou em uma das unidades de referência para o imunizante.

Havendo indicação, a imunização pode ser realizada no local de referência ou o imunizante poderá ser liberado ao hospital se a criança estiver internada. Neste caso, é necessário que o portador da unidade leve os insumos adequados para o transporte seguro até o hospital ou serviço de saúde responsável pela aplicação.



O SCCV de Botafogo funciona todos os dias, de 8h às 22h. As unidades do Shopping Nova América e do Park Shopping Campo Grande funcionam de acordo com o horário dos centros comerciais.



A imunização contra o vírus VSR é realizada entre os meses de fevereiro e agosto, período de maior circulação, na cidade do Rio. Em 2025, o VSR foi responsável por 1.542 casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG), o que corresponde a 18,2% das notificações.



Desde dezembro de 2025, a SMS também oferece vacinação para gestantes contra o vírus sincicial respiratório. A imunização pode ser realizada a partir da 28ª semana de gestação, em dose única, e tem como objetivo ampliar a proteção dos bebês nos primeiros meses de vida, fase em que o risco de complicações é maior. A vacina segue disponível nas clínicas da família, centros municipais de saúde e nos três Super Centros Cariocas de Vacinação.