Fotos! Grande incêndio destrói loja em Ramos
Rio de Janeiro

Fotos! Grande incêndio destrói loja em Ramos

Enorme volume de fumaça ficou visível em diversos bairros da Zona Norte

Bombeiros dos quartéis de Ramos, Penha, Irajá, Méier e Central foram acionados para o combate ao incêndio
Incêndio atingiu loja que abrigava materiais altamente inflamáveis, como óleos e pneus
Incêndio causou impactos no fluxo de veículos na Avenida Brasil
Um incêndio de grandes proporções atingiu um galpão de uma loja em Ramos, zona norte do Rio de Janeiro, na manhã desta segunda-feira (09).
Incêndio de grandes proporções atingiu loja em Ramos, na manhã desta segunda-feira (9)
Militares atuaram para controlar o incêndio na loja, em Ramos
Bombeiros utilizam escada mecânica em combate ao incêndio em Ramos
Bombeiros de 14 unidades atuaram no incêndio
Rio - Um incêndio de grandes proporções destruiu, na manhã desta segunda-feira (9), uma loja de peças de moto na Rua Bitencourt Sampaio, em Ramos, na Zona Norte. Os destroços do estabelecimento chegaram a desabar em cima de outros imóveis no entorno. Além disso, o enorme volume de fumaça preta pôde ser visto de diferentes pontos da Zona Norte, onde moradores relataram um forte cheiro. Para atuação dos cerca de 100 Bombeiros, acionados às 6h50, a pista lateral da Avenida Brasil precisou ser interditada.
