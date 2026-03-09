Publicidade
Fotos! Grande incêndio destrói loja em Ramos
Enorme volume de fumaça ficou visível em diversos bairros da Zona Norte
Rio - Um incêndio de grandes proporções destruiu, na manhã desta segunda-feira (9), uma loja de peças de moto na Rua Bitencourt Sampaio, em Ramos, na Zona Norte. Os destroços do estabelecimento chegaram a desabar em cima de outros imóveis no entorno. Além disso, o enorme volume de fumaça preta pôde ser visto de diferentes pontos da Zona Norte, onde moradores relataram um forte cheiro. Para atuação dos cerca de 100 Bombeiros, acionados às 6h50, a pista lateral da Avenida Brasil precisou ser interditada.
