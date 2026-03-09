José Aldo comandou aula especial de autodefesaDivulgação

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Lenda do MMA, José Aldo participou, neste domingo (8), de uma aula especial de autodefesa durante a ação “Mulheres em Movimento”, realizada em Bangu, na Zona Oeste, em celebração ao Dia Internacional da Mulher.
No evento, que promoveu atividades físicas e serviços de saúde e beleza, o campeão esteve ao lado do presidente da Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro (Suderj), Felipe Pampolha.
A iniciativa integrou a programação da Suderj voltada à valorização das mulheres e ao incentivo ao esporte como ferramenta de bem-estar e autonomia.