José Aldo comandou aula especial de autodefesa - Divulgação

José Aldo comandou aula especial de autodefesaDivulgação

Publicado 09/03/2026 10:02 | Atualizado 09/03/2026 10:04

Rio - Lenda do MMA, José Aldo participou, neste domingo (8), de uma aula especial de autodefesa durante a ação “Mulheres em Movimento”, realizada em Bangu, na Zona Oeste, em celebração ao Dia Internacional da Mulher.

No evento, que promoveu atividades físicas e serviços de saúde e beleza, o campeão esteve ao lado do presidente da Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro (Suderj), Felipe Pampolha.

A iniciativa integrou a programação da Suderj voltada à valorização das mulheres e ao incentivo ao esporte como ferramenta de bem-estar e autonomia.

