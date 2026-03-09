José Aldo comandou aula especial de autodefesaDivulgação
José Aldo participa de evento promovido pela Suderj em homenagem ao Dia Internacional da Mulher
Lenda ao MMA comandou aula de autodefesa
Homem é preso durante tentativa de assalto a farmácia na Praça Seca
Policiais apreenderam medicamentos e outros produtos que estavam dentro de sacos pretos, além de dois celulares
Dois suspeitos morrem e um terceiro fica ferido em confronto com a PRF próximo ao Sambódromo
A ação ainda terminou com um quarto homem preso
Operação mira esquema de fraudes bancárias ligado ao CV que movimentou mais de R$ 136 milhões
Polícia cumpre 38 mandados de busca e apreensão no estado do Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul
Incêndio de grandes proporções atinge loja em Ramos
Enorme volume de fumaça escura assustou moradores da região
Chefe do tráfico do Morro do Andaraí morre em confronto com o Bope
Na ação, os agentes apreenderam um fuzil e uma pistola
