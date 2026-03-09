Carro usado pelos criminosos foi levado para a 18ª DP (Praça da Bandeira) - Érica Martin / Agência O Dia

Carro usado pelos criminosos foi levado para a 18ª DP (Praça da Bandeira) Érica Martin / Agência O Dia

Publicado 09/03/2026 08:36

Rio - Dois suspeitos morreram e um ficou ferido em um confronto com policiais rodoviários federais, na madrugada desta segunda-feira (9), próximo ao Sambódromo, na região central do Rio. A ação ainda terminou com um quarto homem preso. Segundo investigações, o quarteto integra uma quadrilha especializada em roubos de veículos oriunda das comunidades dos Prazeres e Paula Ramos, em Santa Teresa.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), equipes que estavam nas proximidades do Viaduto dos Marinheiros deram ordem de parada para um carro, modelo Jeep Renegade. Contudo, os ocupantes não obedeceram e iniciaram fuga, gerando uma breve perseguição, iniciada na Avenida Paulo de Frontin.

Câmera da Civitas, da Prefeitura do Rio, mostrou perseguição na região central do Rio que terminou com dois mortos



Câmera da Civitas, da Prefeitura do Rio, mostrou perseguição na região central do Rio que terminou com dois mortos

Durante a fuga, o veículo perdeu o controle nas proximidades do Sambódromo, colidindo na Rua Dr. Lagden, no Catumbi. Na sequência, os ocupantes desembarcaram do carro atirando contra os policiais, dando início a um confronto.

No fim do conflito, dois suspeitos morreram e um terceiro, identificado como Pedro Gabriel da Conceição Silva, ficou ferido. O sobrevivente foi socorrido e encaminhado para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, sob custódia. Ainda não há informações sobre as identificações dos mortos e o estado de saúde do internado.

Quarto integrante do grupo, Jonathan Rodrigues Barboza se rendeu no local. Os PRFs apreenderam três pistolas, munições, coletes e um bloqueador de sinal na ação. O carro usado pela quadrilha era clonado e constava como roubado.

As ocorrências foram registradas na 18ª DP (Praça da Bandeira), para onde os policiais levaram o preso, e na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

Ao DIA, o delegado Álvaro Gomes, titular da 18ª DP, explicou que a quadrilha vinha sendo monitorada há dois meses e tinha autorização para roubos de Cláudio Augusto dos Santos, o Jiló, liderança do tráfico do Prazeres, que fornecia esconderijo e armamentos.

"Todos esses criminosos saem com autorização do tráfico local. Nos Prazeres o chefe é o Jiló. Ele é um dos que autorizava e fomentava, seja com proteção territorial porque após o roubo eles podiam voltar para o local, bem com o armamento. Eles atuavam sempre de maneira violenta. Apresentamos alguns vídeos de roubos anteriores com vítimas menores e até pessoas idosas cuja abordagem sempre foi muito enérgica. Uma vítima fica tão assustada que engata ré e chega a colidir com outro veículo que estava estacionado, tentando fugir", explicou.

Segundo o delegado, o grupo cometia roubos pela Grande Tijuca e na Zona Sul. O monitoramento deles foi possível através de imagens da Central de Inteligência, Vigilância e Tecnologia em Apoio à Segurança Pública (Civitas Rio), da Prefeitura do Rio. Ao longo da ação, a Central emitiu 16 alertas em tempo real informando o deslocamento suspeito dos criminosos.

Jonathan e Pedro foram autuados em flagrante na 18ª DP pelos crimes de receptação, associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e tentativa de homicídio.