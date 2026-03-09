Carro usado pelos criminosos foi levado para a 18ª DP (Praça da Bandeira) Érica Martin / Agência O Dia

Rio - Dois suspeitos morreram e um ficou ferido em um confronto com policiais rodoviários federais, na madrugada desta segunda-feira (9), próximo ao Sambódromo, na região central do Rio. A ação ainda terminou com um quarto homem preso. Segundo investigações, o quarteto integra uma quadrilha especializada em roubos de veículos oriunda das comunidades dos Prazeres e Paula Ramos, em Santa Teresa.
Delegado Álvaro Gomes, titular da 18ª DP, comandou investigação - Érica Martin / Agência O Dia
Carro usado pelos criminosos foi levado para a 18ª DP (Praça da Bandeira) - Érica Martin / Agência O Dia
Carro com os suspeitos parou na Rua Dr. Lagden, próximo ao Sambódromo; um suspeito foi preso - Reprodução
Quadrilha usava aparelho bloqueador de sinal - Reprodução
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), equipes que estavam nas proximidades do Viaduto dos Marinheiros deram ordem de parada para um carro, modelo Jeep Renegade. Contudo, os ocupantes não obedeceram e iniciaram fuga, gerando uma breve perseguição, iniciada na Avenida Paulo de Frontin.
Durante a fuga, o veículo perdeu o controle nas proximidades do Sambódromo, colidindo na Rua Dr. Lagden, no Catumbi. Na sequência, os ocupantes desembarcaram do carro atirando contra os policiais, dando início a um confronto.
No fim do conflito, dois suspeitos morreram e um terceiro, identificado como Pedro Gabriel da Conceição Silva, ficou ferido. O sobrevivente foi socorrido e encaminhado para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, sob custódia. Ainda não há informações sobre as identificações dos mortos e o estado de saúde do internado.
Quarto integrante do grupo, Jonathan Rodrigues Barboza se rendeu no local. Os PRFs apreenderam três pistolas, munições, coletes e um bloqueador de sinal na ação. O carro usado pela quadrilha era clonado e constava como roubado.
As ocorrências foram registradas na 18ª DP (Praça da Bandeira), para onde os policiais levaram o preso, e na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).
Ao DIA, o delegado Álvaro Gomes, titular da 18ª DP, explicou que a quadrilha vinha sendo monitorada há dois meses e tinha autorização para roubos de Cláudio Augusto dos Santos, o Jiló, liderança do tráfico do Prazeres, que fornecia esconderijo e armamentos.
"Todos esses criminosos saem com autorização do tráfico local. Nos Prazeres o chefe é o Jiló. Ele é um dos que autorizava e fomentava, seja com proteção territorial porque após o roubo eles podiam voltar para o local, bem com o armamento. Eles atuavam sempre de maneira violenta. Apresentamos alguns vídeos de roubos anteriores com vítimas menores e até pessoas idosas cuja abordagem sempre foi muito enérgica. Uma vítima fica tão assustada que engata ré e chega a colidir com outro veículo que estava estacionado, tentando fugir", explicou.
Segundo o delegado, o grupo cometia roubos pela Grande Tijuca e na Zona Sul. O monitoramento deles foi possível através de imagens da Central de Inteligência, Vigilância e Tecnologia em Apoio à Segurança Pública (Civitas Rio), da Prefeitura do Rio. Ao longo da ação, a Central emitiu 16 alertas em tempo real informando o deslocamento suspeito dos criminosos.
Jonathan e Pedro foram autuados em flagrante na 18ª DP pelos crimes de receptação, associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e tentativa de homicídio.