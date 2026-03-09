Renata de Araújo e Ana Lúcia Merege são as responsáveis pela exposição - Divulgação / Fundação Biblioteca Nacional

Publicado 09/03/2026 11:23

Rio - A Biblioteca Nacional, na Cinelândia, inaugurou a mostra "Nise da Silveira: uma história de pioneirismo feminino". No mês das mulheres, a exposição homenageia a psiquiatra e cientista que é exemplo de protagonismo feminino na ciência brasileira. A visitação ocorre até junho, na Seção de Manuscritos, que fica no terceiro andar da instituição, com entrada franca, de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h30.

A mostra apresenta sete itens de três coleções, e o público vai encontrar documentos que contam a trajetória de Nise (1905 - 1999) e de outras mulheres, como Dona Ivone Lara, que além de compositora foi enfermeira no campo da psiquiatria, e Alice Marques dos Santos, primeira mulher a dirigir um hospital psiquiátrico na América Latina. Entre os itens, encontra-se um manuscrito original de Nise e uma obra do artista Fernando Diniz, que foi seu paciente.



A curadoria é de Renata Linhares de Araújo, com colaboração de Ana Merege.

A Bibioteca Nacional, instituição vinculada ao Ministério da Cultura, fica na Avenida Rio Branco, 219, no Centro, em frente ao metrô da Cinelândia.