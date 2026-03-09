Foram apreendidos medicamentos e outros produtos que estavam em sacos pretos - Divulgação / PMERJ

Foram apreendidos medicamentos e outros produtos que estavam em sacos pretosDivulgação / PMERJ

Publicado 09/03/2026 09:49

Rio - Um homem foi preso durante uma tentativa de roubo a farmácia na manhã desta segunda-feira (9), na Praça Seca, Zona Sudoeste do Rio.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) impediram o crime que estava em andamento na Farmácia Pacheco, na Rua Cândido Benício.

Ainda de acordo com a corporação, os policiais apreenderam diversos medicamentos e outros produtos que estavam dentro de sacos pretos, além de dois celulares. A equipe também localizou um veículo roubado utilizado na ação.

A Polícia Civil informou que os militares conduziram o homem para a 28ª DP (Praça Seca), onde foi autuado em flagrante por roubo e receptação.