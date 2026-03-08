Tatiana de Carvalho Paulino, 40 anos, foi morta pelo ex-namorado - Rede Social

Publicado 08/03/2026 20:07 | Atualizado 09/03/2026 10:14

Rio - Uma mulher foi morta pelo companheiro com uma facada no pescoço, neste domingo (8), em pleno Dia Internacional das Mulheres, em São Gonçalo, na Região Metropolitana. Policiais civis e militares prenderam o autor horas depois do crime, que teria sido motivado por ciúmes.

Segundo a Polícia Civil, os agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) souberem do feminicídio depois de Tatiana de Carvalho Paulino, 40 anos, dar entrada em uma unidade hospitalar sem vida. Ela tinha uma grave lesão cortante na lateral do pescoço.

O assassinato aconteceu no bairro Jardim Catarina. Segundo o apurado pelos policiais, o feminicídio teria sido motivado por ciúmes, pois o agressor exercia controle excessivo sobre a companheira, chegando a impedir que ela mantivesse senha no próprio celular.

A área onde o crime ocorreu é considerada de difícil acesso e dominada pelo Comando Vermelho (CV). Por isso, a DHNSG contou com apoio da Polícia Militar. Equipes da especializada realizaram perícia, levantaram informações e arrecadaram objetos que poderiam conter vestígios biológicos no local. Em paralelo, outra equipe ouviu moradores, vizinhos e familiares da vítima.

Com base no apurado, os agentes diligenciaram em diferentes pontos onde o homem poderia estar escondido. As buscas passaram por comunidades da região, pela rodoviária de Niterói, também um município da Região Metropolitana, e até por um supermercado onde ele trabalharia.

Após monitoramento, os policiais conseguiram localizar o criminoso na Comunidade do Sabão, em Niterói, onde foi preso em flagrante poucas horas depois do feminicídio. Diante da gravidade do fato, a DHNSG representou pela prisão preventiva do autor.