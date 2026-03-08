Cerca de 600 agentes da Força Municipal se formaram neste domingo (8) - Carlos Elias / Agência O Dia

Cerca de 600 agentes da Força Municipal se formaram neste domingo (8)Carlos Elias / Agência O Dia

Publicado 08/03/2026 14:47

Rio - Cerca de 600 agentes da Força Municipal - a Divisão de Elite da Guarda Municipal - se formaram, neste domingo (8), em cerimônia realizada na Superintendência da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Irajá, na Zona Norte. O evento marcou a conclusão da primeira turma do curso de formação e o ingresso oficial dos agentes, que, de acordo com o prefeito Eduardo Paes, começam a atuar na cidade já no próximo domingo (15).

A academia de formação da Força Municipal fica localizada na Superintendência da PRF, onde instrutores da corporação e da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) ministraram o curso, classificatório e eliminatório, com carga horária de mais de 500 horas, que teve disciplinas práticas e teóricas. Entre os conteúdos estavam armamento, munição e tiro ; técnicas de abordagem policial; direitos humanos; gerenciamento de crises; uso diferenciado da força; entre outros.

Compareceram à cerimônia: o prefeito Eduardo Paes; o vice-prefeito Eduardo Cavaliere; o secretário especial de Segurança Urbana, Brenno Carnevale; a diretora-geral da divisão de elite, Aimée de La Torre; e a diretora da academia de formação, Ana Maria Montandon.

"Honrem as boinas amarelas que vocês vestem hoje. Elas são símbolo de um futuro mais iluminado, da força do nosso povo diante do mal, do brilho implacável da justiça contra inimigos de nossos homens e mulheres de bem. Nenhum desafio é grande demais para a muito leal e heróica cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Vocês têm a honra de servi-la e de proteger nossa gente. Cumpram a sua missão", disse Paes.

O prefeito anunciou ainda que, na próxima semana, será lançado um edital para a seleção de mais 600 guardas para ingressarem na Força Municipal.

"Quero lembrar que não podemos nos render à lógica perniciosa de que a mera presença das forças de segurança vai acabar com a criminalidade. Essa foi a razão do fracasso de vários programas de segurança do nosso estado. Nossos agentes estarão operacionais 100% do tempo com missões diárias claras definidas pelo Compstat Municipal a partir de dados e inteligência. Não basta estarmos presentes. Precisamos agir. Com estratégia e eficiência, com bravura e rigor da lei", concluiu.

Segundo a prefeitura, a atuação da corporação será orientada pela análise das manchas criminais e de dados estatísticos, permitindo o direcionamento estratégico do efetivo para os pontos com maior demanda operacional.

"Todos os dias, milhares de pessoas saem de casa para trabalhar, estudar e prover para suas famílias. E elas esperam muito de nós. Elas precisam de segurança. Quando alguém é vitima de furto ou de um roubo, não perde apenas um objeto. Muitas vezes perde algo ainda mais importante: a confiança nas autoridades. E a missão de vocês é impedir que isso aconteça. Vocês estarão onde se faz mais urgente e necessário: no espaço público", discursou Brenno Carnevale.

Todos os formandos são guardas municipais de carreira que passaram por processo seletivo interno, com avaliações físicas, médicas e psicológicas.

"Hoje, no Dia Internacional da Mulher, este momento ganha um significado ainda mais especial. Entre os integrantes desta turma, estão mulheres que passaram pelo mesmo processo seletivo, enfrentaram as mesmas exigências e demonstraram a mesma disciplina, preparo e capacidade exigidos de todos. Eu me orgulho de ser uma delas. Por isso, integrar este efetivo não é privilégio, não é concessão, nem exceção. É conquistado com esforço, dedicação e compromisso com a missão", destacou Aimée de La Torre.

Além da formação prática, os agentes participaram do módulo de capacitação oferecido pela Prefeitura do Rio, com foco nos protocolos operacionais padrão da Força Municipal e na utilização dos dispositivos tecnológicos que serão empregados no patrulhamento diário.

"O caminho começou com uma seleção criteriosa, na qual analisamos o histórico de cada um na Guarda Municipal. Exigimos o máximo nos testes físicos e os submetemos a avaliações psicológicas e exames de saúde muito rigorosos. Somente os mais resilientes e dedicados superaram as etapas para ocupar um lugar na formação e, agora, na Divisão de Elite. A formação foi uma jornada de superação física e mental. Foram mais de 500 horas de aulas intensas, incluindo módulos teóricos e práticos. Foi exigida assiduidade total, pois sabemos que nas ruas o compromisso também precisa ser total", concluiu a diretora da academia, Ana Maria Montandon.



Sala de Monitoramento

Além de ampliarem a proteção das equipes em serviço, as imagens poderão ser utilizadas como instrumento de prova para a apuração e eventual correção de desvios de conduta.

As equipes também utilizarão dispositivos móveis de gestão operacional, que centralizam as informações necessárias aos agentes em campo. Por meio do equipamento, é possível receber as missões diárias, registrar ocorrências, elaborar relatórios e acionar a sala de supervisão sempre que necessário.

Os sistemas são integrados e vão assegurar uma comunicação bidirecional permanente entre as equipes em campo e a sala de monitoramento, por meio de áudio. A tecnologia também permitirá o acesso remoto, em tempo real, às imagens das câmeras corporais utilizadas pelos agentes.

A partir da central, a supervisão poderá acionar as equipes a qualquer momento e, quando necessário, acompanhar as ocorrências diretamente pelas imagens captadas durante as ações.

Outro diferencial dos sistemas operacionais e de monitoramento da Força Municipal é o alerta de desvio de missão. Caso um agente se desloque do trajeto previamente estabelecido, sem comunicação ao supervisor responsável, o sistema emitirá um alerta automático à sala de monitoramento. A partir desse acionamento, a equipe de supervisão poderá verificar a situação em tempo real, por meio do acesso remoto às imagens das câmeras corporais.

Entenda a Força Municipal

A Divisão de Elite da GM-Rio, a Força Municipal, é um grupamento especializado, voltado ao enfrentamento de delitos urbanos, com ênfase em roubos e furtos, por meio de atuação preventiva e ostensiva em áreas com maior incidência desses crimes. Suas ações serão fundamentadas em dados e evidências científicas, tendo intervenções estratégicas, planejadas a partir das características de cada região da cidade.

O modelo de gestão será baseado no Compstat, um sistema de gerenciamento policial baseado em dados, desenvolvido pela Polícia de Nova York. O prefeito se reunirá regularmente com a cúpula da Divisão de Elite e com gestores municipais para discutir os problemas prioritários com base em relatórios de dados e definir estratégias de controle.

Os agentes não atenderão ocorrências pelo 190 ou 1746, não realizarão operações voltadas ao combate ao crime organizado, nem conduzirão investigações criminais. Também não farão fiscalização de ordem pública ou controle de multidões e distúrbios.