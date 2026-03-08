Homem estava portando esguichos de mangueira do sistema de combate a incêndioDivulgação / PMERJ

Rio - Um homem foi preso portando seis esguichos de mangueira do sistema de combate a incêndio de um shopping, no Centro de Niterói, na Região Metropolitana do Rio, na noite deste sábado (7).
De acordo com a Polícia Militar, agentes do 12º BPM (Niterói) foram acionados pela administração do centro comercial, de onde o autor havia furtado os equipamentos.
A equipe conduziu o suspeito e todo o material para registro na 76ª DP (Niterói).