Homem estava portando esguichos de mangueira do sistema de combate a incêndio - Divulgação / PMERJ

Homem estava portando esguichos de mangueira do sistema de combate a incêndioDivulgação / PMERJ

Publicado 08/03/2026 15:58

Rio - Um homem foi preso portando seis esguichos de mangueira do sistema de combate a incêndio de um shopping, no Centro de Niterói, na Região Metropolitana do Rio, na noite deste sábado (7).

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 12º BPM (Niterói) foram acionados pela administração do centro comercial, de onde o autor havia furtado os equipamentos.

A equipe conduziu o suspeito e todo o material para registro na 76ª DP (Niterói).