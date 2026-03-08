Tempo instável deve permanecer na capital nos próximos dias - Érica Martin / Arquivo O Dia

Publicado 08/03/2026

Rio - A passagem de uma frente fria influenciará o tempo na cidade do Rio a partir desta segunda-feira (9) com declínio acentuado na temperatura máxima. Também há previsão de chuva fraca a moderada durante esta semana.

Neste domingo (8), áreas de instabilidade associadas ao calor e a aproximação da frente fria interferiram no tempo no município. Assim, o número de nuvens ficou alternando no céu e, de acordo com o Sistema Alerta Rio, até às 17h20, não houve registro de chuva. A máxima registrada foi de 34,9ºC, às 13h05, na estação Barra/Riocentro, na Zona Sudoeste, a a mínima de 21°C, às 5h, na Base Aérea de Santa Cruz, na Zona Oeste.

No final da tarde e no decorrer da noite, há possibilidade de pancadas de chuva moderadas a fortes podendo vir acompanhadas de raios e vendo moderado.

Nesta segunda-feira (9), a passagem da frente fria deixará o céu do Rio estará nublado e há previsão de pancadas de chuva isoladas na madrugada passando a chuva fraca até moderada a partir da manhã. Os ventos estarão predominantemente moderados e as temperaturas apresentarão declínio acentuado com máxima prevista de 28°C e mínima de 20°C.



Entre terça e quinta-feira (10 e 12) , o transporte de umidade do oceano em direção ao continente manterá o tempo instável, com previsão de céu nublado a encoberto, além de chuva fraca a moderada ao longo dos dias. A temperatura alternará entre 28°C e 18°C, sendo a quarta-feira (11) o dia mais frio com máxima de apenas 25°C.