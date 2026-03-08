Cláudio Castro e prefeito Léo Vieira anunciaram construção de parque em São João de Meriti - Ernesto Carriço / Governo do Estado

Publicado 08/03/2026 13:58

Rio - O Governo do Estado anunciou, neste sábado (7), o início de dois projetos de infraestrutura urbana e ambiental em São João de Meriti, na Baixada Fluminense: as obras de canalização e revitalização do Rio Pavuninha e a construção do Parque RJ no município. As duas iniciativas serão viabilizadas através de investimentos de R$ 92 milhões, com o objetivo de melhorar a drenagem da região, reduzir riscos de alagamentos e ampliar os espaços públicos de lazer.



Inspirado no modelo do Parque RJ de São Gonçalo, inaugurado em 1º de março, o novo espaço foi planejado para oferecer infraestrutura moderna de esporte, lazer e bem-estar à população.



O equipamento ocupará uma área de 35,9 mil metros quadrados e reunirá diferentes estruturas voltadas ao uso da população, incluindo quadras esportivas, pista de caminhada, academias ao ar livre, playgrounds inclusivos, área para foodtrucks, praças molhadas e jardins multissensoriais. A obra vai custar R$ 32,3 milhões.



"Esse parque vai ser o maior da Baixada Fluminense. Tenho muito orgulho de continuar investindo nesta região. O estado merece equipamentos públicos de qualidade, espaços de convivência e oportunidades de lazer para as famílias", declarou o governador Cláudio Castro, que visitou a cidade e foi recebido pelo prefeito Léo Vieira.



Rio Pavuninha



O projeto de canalização e revitalização do Rio Pavuninha, orçado em R$ 60 milhões, prevê um amplo conjunto de intervenções. Entre as ações estão a instalação de galeria pré-fabricada ao longo do curso do rio, a construção de uma ponte e de uma passarela, além da urbanização completa do entorno.

Rio Pavuninha, em São João de Meriti, ganhará obras de revitalização Ernesto Carriço / Governo do Estado



O projeto também contempla a pavimentação de vias próximas ao rio, implantação de quadras poliesportivas, instalação de mobiliário urbano, paisagismo com áreas verdes e arborização, além da implantação de um novo sistema de iluminação pública.



"A obra representa um passo fundamental para transformar a realidade de quem vive na região. Vamos reduzir riscos de alagamentos e trazer mais segurança para a população. Não iremos ver mais os moradores perderem todos seus bens a cada chuva, perderem seus documentos e suas referências de vida. Estamos virando esta página aqui no Pavuninha", destacou o declarou o secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi.



Antes do início das obras, o Instituto Estadual do Ambiente (Inea) realizou uma frente de trabalho do programa Limpa Rio no Pavuninha entre fevereiro e abril de 2025. Durante o período, foram retirados 8.040 m³ de sedimentos ao longo de uma extensão de 1.340 metros do curso d’água, contribuindo para melhorar a capacidade de escoamento e reduzir riscos de transbordamentos.



