'Boneco do Andaraí' era responsável pelas disputas territoriais na regiãoReprodução
Segundo a corporação, equipes sofreram ataque de bandidos armados durante operação na comunidade. Rodrigo e os comparsas deram entrada no Hospital Municipal do Andaraí. Com eles, os agentes apreenderam um fuzil e uma pistola.
A situação da segurança pública se agrava a cada dia no RJ. Três baleados deram entrada no Hospital do Andaraí. Há um cenário de caos na região e a unidade solicitou reforço policial para garantir a segurança de pacientes e profissionais de saúde. @PMERJ @SegurancaRJ pic.twitter.com/xFnE5tLsfe— Daniel Soranz (@danielsoranz) March 9, 2026
De acordo com as investigações, o criminoso liderava uma associação criminosa armada responsável por diversas atividades ilícitas na comunidade, incluindo o aliciamento de crianças e adolescentes para atuar na venda de drogas e em outras práticas criminosas.
O foragido também era responsável pelos recentes tiroteios nos bairros da Tijuca, Andaraí e Grajaú, além de financiar uma quadrilha de roubo de veículos responsável na região, em que os roubos eram usados para financiar as tentativas de expansão da facção no Maciço da Tijuca, tendo como alvos principais os morros do Cruz e da Casa Branca.
O traficante possuía ainda diversas anotações por associação para o tráfico de drogas, tráfico de drogas, associação criminosa, homicídio, organização criminosa, roubo de veículos e latrocínio.
