Loja de peças de moto ficou totalmente destruída pelo fogo - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 09/03/2026 07:26

Rio - Um incêndio de grande proporção destruiu uma loja de peças de moto na manhã desta segunda-feira (9), na Rua Bitencourt Sampaio, em Ramos, na Zona Norte do Rio. O enorme volume de fumaça escura assustou moradores da região e motoristas que passavam pela Avenida Brasil. Por volta das 8h40, o Centro de Operações do Rio (COR) informou que a pista lateral da via foi interditada no sentido Centro para facilitar o trabalho dos Bombeiros e, por isso, o trânsito precisou ser desviado para a pista central.

Acionados por volta das 6h50, os Bombeiros atuam com cerca de 100 agentes de 15 unidades em três frentes de combate. As equipes contam com apoio de 30 viaturas, incluindo escadas mecânicas para ataque aéreo às chamas e drones com câmera térmica monitoram os pontos de calor. De acordo com a corporação, não houve registro de feridos. Acionados por volta das 6h50, os Bombeiros atuam com cerca de 100 agentes de 15 unidades em três frentes de combate. As equipes contam com apoio de 30 viaturas, incluindo escadas mecânicas para ataque aéreo às chamas e drones com câmera térmica monitoram os pontos de calor. De acordo com a corporação, não houve registro de feridos.

Segundo a gerente Cleide Melo, a loja funciona há mais de 10 anos no espaço e diversos clientes antigos foram ao local para prestar solidariedade.

"Eu estava em casa, me ligaram e contaram que havia acontecido isso. A loja abre 7h e o pessoal chega cerca de 10 minutos antes. Lamentável, a gente não esperava isso, é uma tristeza muito grande. Disseram que começou no quarto andar, onde ficam os pneus, óleo e lubrificante. Chegou um carregamento recentemente, a loja estava muito cheia de peças", explicou Cleide.

Katiane Tomé, vendedora, contou que funcionários chegaram ao local e logo viram as chamas tomando conta. "Atingiu o último andar, onde ficam concentrados os pneus e óleos. A gente está muito triste. Tinha acabado de chegar uma remessa grande de pneus, de óleo. Estavam lá em cima, onde começou o fogo, pelo que falaram. Foi um susto muito grande. Eu começo a trabalhar às 7h. Minha amiga me ligou e eu já percebi que seria algo sério, porque ela não é de me ligar", lamentou.

O fogo causou o desabamento de partes da parede e do telhado, assim como letreiro se desprendeu e caiu na calçada. Os destroços atingiram imóveis de uma vila vizinha ao galpão, que precisaram ser parcialmente interditados como medida de segurança. Somente as áreas dos fundos foram isoladas.

A Defesa Civil Municipal informou que, após o término do trabalho do Corpo de Bombeiros, realizará uma nova vistoria na manhã dessa terça-feira (10). Após a avaliação final, os moradores poderão retornar para suas residências. Quanto ao galpão, o proprietário deverá realizar as medidas necessárias para a retirada dos escombros e reparos.

Rafaela Lira, que mora em frente ao estabelecimento, relatou que estava arrumando a filha para levá-la à escola e percebeu que havia algum incêndio no entorno.

"Começou uma fumaça e meu esposo gritou que estava pegando fogo. Cheio de pneu, ficamos preocupados porque não dá para entender a proporção que está. A gente não espera que possa acontecer perto da gente. Foi um desespero, está muito quente. O vidro estourou por causa da temperatura. Nós estamos tremendo até agora", contou.

Paulo Vitor é cliente há anos e correu para a loja quando soube do incêndio. Ele destacou que o espaço era muito querido pelos moradores da região.

"Muito triste, muito triste. Compro peças nessa loja há muitos anos... Vamos torcer para a situação não piorar, está preocupante. Infelizmente, é uma tragédia que aconteceu em uma loja familiar. Todos gostam dos donos, são pessoas que trabalham há muito tempo no mesmo lugar, são pioneiros na região", ressaltou Paulo Vitor.

Com a interdição da pista lateral da Avenida Brasil, foi feito um desvio na alça de acesso, o que impediu os ônibus de trafegarem próximo ao local do incêndio. Assim, os trabalhadores precisaram embarcar e desembarcar na pista central. Muitos relataram preocupação por estarem no meio da via, correndo risco de serem atropelados.

Além dos Bombeiros, foram mobilizadas equipes da Defesa Civil, Polícia Militar e CET-Rio. Os agentes buscam organizar o trânsito e orientar moradores afetados.

"Nossos militares estão atuando com afinco para controlar as chamas desse incêndio, que ainda está limitado à loja de motos. A situação é controlada e o momento é de molhar ainda mais para resfriar o ambiente. Há muitos entulhos e estruturas metálicas. Estamos usando um líquido gerador de espuma que penetra e consegue apagar com mais rapidez. As nossas três equipes seguem nas frentes e não há vítimas na ocorrência", informou o porta-voz do Corpo de Bombeiros, Tenente-coronel Fábio Contreiras.

"Desde as primeiras horas da manhã, nossas equipes do Corpo de Bombeiros atuam com técnica e estratégia para controlar as chamas e garantir a segurança da população, inclusive isolando as casas vizinhas ao foco. O uso de drones e equipamentos especializados reforça a capacidade de resposta da corporação em ocorrências como essa, de grande porte", acrescentou o governador Cláudio Castro.

* Colaborou Reginaldo Pimenta