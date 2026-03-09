Delegacias de Atendimento à Mulher participam de operação estadual contra violência de gêneroDivulgação
Embora o Dia Internacional da Mulher tenha sido celebrado neste domingo (8), as equipes permanecem mobilizadas hoje, quando as ações foram intensificadas. Desde o dia 1º de março já estão sendo realizadas diligências para localizar e prender suspeitos por crimes contra mulheres, além de promover ações de conscientização sobre a importância da denúncia.
"A operação desenvolvida pelo DGPAM reafirma o compromisso da Polícia Civil no combate à violência de gênero. A instituição demonstra, a todos os momentos, que violência contra a mulher é crime e deve ser enfrentada com firmeza. Por isso, todas as equipes das Deams estão agindo para capturar agressores e fortalecer a rede de proteção às vítimas. Além disso, nesse dia tão relevante, nós ressaltamos a importância das denúncias nas delegacias", afirmou a delegada Gabriela Von Beauvais, diretora do DGPAM.
As ações seguem até o fim do mês de março e fazem parte de um conjunto permanente de iniciativas voltadas à prevenção, investigação e repressão aos crimes de violência contra a mulher.
