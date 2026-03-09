Delegacias de Atendimento à Mulher participam de operação estadual contra violência de gênero - Divulgação

Publicado 09/03/2026 10:36

Rio – A Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol) realiza, nesta segunda-feira (9), uma operação de combate à violência contra a mulher em todo o estado do Rio. A ação, que ocorre em todo mês de março, é coordenada pelo Departamento-Geral de Polícia de Atendimento à Mulher (DGPAM), e mobiliza todas as delegacias de Atendimento à Mulher (Deams), além de unidades distritais e especializadas. Até o momento, 114 pessoas foram presas.



Embora o Dia Internacional da Mulher tenha sido celebrado neste domingo (8), as equipes permanecem mobilizadas hoje, quando as ações foram intensificadas. Desde o dia 1º de março já estão sendo realizadas diligências para localizar e prender suspeitos por crimes contra mulheres, além de promover ações de conscientização sobre a importância da denúncia.

De acordo com a corporação, centenas de agentes estão nas ruas para capturar suspeitos envolvidos em crimes de violência de gênero, como agressões físicas, psicológicas, morais, sexuais e patrimoniais. Os policiais atuam no cumprimento de mandados de prisão, na realização de diligências investigativas e no reforço às ações de proteção às vítimas.



"A operação desenvolvida pelo DGPAM reafirma o compromisso da Polícia Civil no combate à violência de gênero. A instituição demonstra, a todos os momentos, que violência contra a mulher é crime e deve ser enfrentada com firmeza. Por isso, todas as equipes das Deams estão agindo para capturar agressores e fortalecer a rede de proteção às vítimas. Além disso, nesse dia tão relevante, nós ressaltamos a importância das denúncias nas delegacias", afirmou a delegada Gabriela Von Beauvais, diretora do DGPAM.



As ações seguem até o fim do mês de março e fazem parte de um conjunto permanente de iniciativas voltadas à prevenção, investigação e repressão aos crimes de violência contra a mulher.