Piero Gabriel Ramos foi preso durante a operação - Érica Martin / Agência O Dia

Piero Gabriel Ramos foi preso durante a operaçãoÉrica Martin / Agência O Dia

Publicado 09/03/2026 08:10 | Atualizado 10/03/2026 08:29

Rio – A Polícia Civil realizou, na manhã desta segunda-feira (9), uma operação contra um esquema de fraudes bancárias e lavagem de dinheiro do Comando Vermelho que movimentou mais de R$ 136 milhões. A ação acontece em endereços na capital, na Região Metropolitana, na Região dos Lagos e também no Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Durante a ação, três alvos foram presos, um deles em cumprimento de mandado e outros dois em flagrante, com um carro de luxo roubado.

fotogaleria

Segundo a corporação, agentes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) cumprem 38 mandados de busca e apreensão. A Justiça também determinou o bloqueio de contas bancárias, além da apreensão de bens e imóveis de luxo ligados aos investigados.

Um dos presos desta segunda é Piero Gabriel Ramos, apontado como chefe do esquema. Ele já havia sido preso em flagrante por falsa comunicação de crime , em janeiro de 2025. Na época, ele relatou que teve o carro roubado, um Porsche Cayenne 2023 avaliado em R$ 1 milhão, para tentar ganhar o seguro do automóvel. Piero confessou o golpe aos agentes por não conseguir pagar as parcelas do veículo.

Os policiais apreenderam dois imóveis de alto padrão, localizados em Rio das Ostras, na Região dos Lagos, e Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

De acordo com as investigações, o grupo é acusado de aplicar golpes contra instituições financeiras. Para isso, os envolvidos abriam contas empresariais de forma irregular, criavam empresas de fachada e utilizavam documentos falsos e pessoas usadas como “laranjas” para conseguir crédito e movimentar o dinheiro obtido ilegalmente.

A investigação começou após um banco identificar irregularidades na abertura de contas e na liberação de crédito, que geraram um prejuízo inicial de mais de R$ 5,2 milhões.

"Essas informações foram repassadas para a Polícia Civil e a gente constatou a existência de diversas pessoas que constituíam uma organização criminosa voltada para a criação de empresas de fachada, vinculadas a operadoras financeiras ligadas ao tráfico de drogas. Eles utilizavam essas empresas para contrair empréstimos e praticar diversas fraudes e estelionato, e esses recursos eram utilizados nessas empresas e lavado o dinheiro destinado a essa facção criminosa e a diversos integrantes desse grupo", explicou Márcio Almeida, delegado assistente da Draco.

Com o avanço das apurações, a polícia encontrou movimentações financeiras muito altas, incompatíveis com a renda declarada pelos investigados. O principal operador do esquema teria movimentado cerca de R$ 136 milhões em menos de dez meses.

Ainda segundo a Polícia Civil, o mesmo também atuava em golpes relacionados a seguros, usando empresas fictícias e "laranjas" para receber indenizações de forma fraudulenta.

As investigações apontam ainda, que alguns integrantes do grupo têm antecedentes por crimes como tráfico de drogas, roubo e associação criminosa. Há indícios de que parte do dinheiro obtido com as fraudes era usada para financiar atividades ligadas ao Comando Vermelho.

Durante a operação desta segunda, os agentes procuraram documentos, celulares, computadores, dinheiro e outros bens de valor que possam ajudar a identificar todos os envolvidos e rastrear o caminho do dinheiro.

As investigações continuam para localizar outros participantes do esquema e responsabilizá-los criminalmente.