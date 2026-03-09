Pista lateral da Avenida Brasil ficou fechada na altura de Ramos - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 09/03/2026 12:54

Rio - O combate ao incêndio na loja de autopeças em Ramos, na Zona Norte do Rio, interditou a pista lateral da Avenida Brasil, no sentido Centro, entre a manhã e a tarde desta segunda-feira (9). Uma escada mecânica utilizada pelos Corpo de Bombeiros ocupou a via para auxiliar aos militares a despejarem água por cima do telhado do imóvel. Moradores do entorno foram evacuados e ocuparam a rua ao lado de curiosos que se aproximaram para acompanhar a situação.

Desde 8h30, equipes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Rio) auxiliam no desvio para a pista central da Avenida Brasil e orientam os motoristas entre Ramos e Bonsucesso. A Rua Bitencourt Sampaio, onde fica a entrada da loja, também permanece fechada para a atuação dos Bombeiros.

Já no início da tarde, por volta das 12h, as interdições e a dificuldade de visibilidade por causa do enorme volume de fumaça ainda causavam um intenso congestionamento na região de Parada de Lucas, Cordovil, Penha, Ramos, Complexo da Maré e Bonsucesso.

Acionados por volta das 6h50, os Bombeiros atuam com cerca de 100 agentes de 15 unidades em três frentes de combate. As equipes contam com apoio de 30 viaturas, além de drones com câmera térmica monitoram os pontos de calor. De acordo com a corporação, não houve registro de feridos.

O fogo causou o desabamento de partes da parede e do telhado. Os destroços atingiram casas e apartamentos nos arredores, que foram evacuados em meio ao desespero. Segundo os Bombeiros, o forte calor causou abalos nas estruturas dos imóveis próximos, mas as chamas não chegaram a esses pontos.

Funcionários da loja Motocriss contaram que uma remessa de pneus e óleo havia chegado recentemente no estabelecimento. O material ficava armazenado no quarto andar do imóvel, onde teria começado o incêndio.