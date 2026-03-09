Céu encoberto e mar agitado marcam a paisagem da Zona Sul do RioÉrica Martin / Agência O Dia

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - A Marinha do Brasil emitiu um aviso de ressaca para a orla do Rio, com início às 15h desta terça-feira (10) e término previsto para as 21h de quarta-feira (11). Segundo o alerta, as ondas podem atingir entre 2,5 e 3 metros de altura ao longo do litoral da cidade.
fotogaleria
Mar agitado atrai surfistas mesmo com aviso de ressaca - Érica Martin / Agência O Dia
Movimento das ondas chama atenção na orla durante mudança no tempo - Érica Martin / Agência O Dia
Frente fria deixa o tempo nublado na orla carioca - Érica Martin / Agência O Dia
Ondas batem com força na orla carioca durante período de ressaca - Érica Martin / Agência O Dia


O comunicado foi divulgado pelo Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio), que orienta moradores e frequentadores das praias a redobrarem a atenção durante o período. Entre as recomendações estão evitar banho de mar e a prática de esportes aquáticos em áreas com ressaca, além de não permanecer em mirantes ou locais muito próximos ao mar.

O COR também alerta que pescadores devem evitar navegar enquanto o aviso estiver ativo e que ciclistas não utilizem a ciclovia da orla caso as ondas estejam alcançando o trajeto. Em caso de emergência no mar, a orientação é acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

A ressaca ocorre em meio à passagem de uma frente fria pelo estado, que já provoca mudanças nas condições do tempo na capital. De acordo com a previsão meteorológica, o sistema também deve trazer aumento de nebulosidade, possibilidade de chuva e queda nas temperaturas ao longo da semana.

A partir de terça (10), com a chegada da frente fria, há previsão de pancadas de chuva e redução gradual das temperaturas, cenário que deve se manter pelo menos até o fim de semana.

A orientação das autoridades é que a população acompanhe os avisos oficiais e evite áreas de risco durante o período de ressaca.