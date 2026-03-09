Céu encoberto e mar agitado marcam a paisagem da Zona Sul do Rio - Érica Martin / Agência O Dia

Publicado 09/03/2026 13:14

Rio - A Marinha do Brasil emitiu um aviso de ressaca para a orla do Rio, com início às 15h desta terça-feira (10) e término previsto para as 21h de quarta-feira (11). Segundo o alerta, as ondas podem atingir entre 2,5 e 3 metros de altura ao longo do litoral da cidade.