Céu encoberto e mar agitado marcam a paisagem da Zona Sul do RioÉrica Martin / Agência O Dia
O comunicado foi divulgado pelo Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio), que orienta moradores e frequentadores das praias a redobrarem a atenção durante o período. Entre as recomendações estão evitar banho de mar e a prática de esportes aquáticos em áreas com ressaca, além de não permanecer em mirantes ou locais muito próximos ao mar.
O COR também alerta que pescadores devem evitar navegar enquanto o aviso estiver ativo e que ciclistas não utilizem a ciclovia da orla caso as ondas estejam alcançando o trajeto. Em caso de emergência no mar, a orientação é acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.
A ressaca ocorre em meio à passagem de uma frente fria pelo estado, que já provoca mudanças nas condições do tempo na capital. De acordo com a previsão meteorológica, o sistema também deve trazer aumento de nebulosidade, possibilidade de chuva e queda nas temperaturas ao longo da semana.
A partir de terça (10), com a chegada da frente fria, há previsão de pancadas de chuva e redução gradual das temperaturas, cenário que deve se manter pelo menos até o fim de semana.
A orientação das autoridades é que a população acompanhe os avisos oficiais e evite áreas de risco durante o período de ressaca.
