Delegado Geraldo Almeida, da Polícia Federal, fala sobre a terceira fase da ’Operação Anomalia’ - Carlos Elias / Agência O Dia

Publicado 11/03/2026 20:07

Rio - Sete policiais militares foram presos, na manhã desta quarta-feira (11), suspeitos de integrar um grupo que beneficiava criminosos violentos do estado, na terceira fase da “Operação Anomalia”, da Polícia Federal . Em coletiva de imprensa, na Superintendência Regional da PF, no Centro, delegados explicaram que a investigação segue diretrizes do Supremo Tribunal Federal no âmbito da ADPF 635.

“Temos uma força-tarefa especializada e dedicada a essas investigações. As operações que tivemos essa semana tiveram o objetivo de descortinar os envolvimentos de agentes públicos e políticos com as facções criminosas do Rio de Janeiro. Hoje, a ‘Operação Anomalia III’ teve a incumbência de desmembrar esse núcleo de policiais militares que tinham atribuição de prestar serviço de segurança e logística para essa facção criminosa”, explicou o delegado de Polícia Federal Samuel Escobar.



Para a PF, a ação dos policiais envolvidos no esquema é essencial para a chegada de armas e drogas nas comunidades do Rio. “Sabemos que as comunidades não são produtoras de drogas, tampouco fabricam armas. Isso conta com a participação de agentes públicos que levam ou permitem que todo esse material ilícito chegue à essas comunidades. O crime é organizado por conta da sua estrutura. Tem uma divisão de núcleos. Percebemos claramente um braço armado formado por policiais, como também um grupo político ligado ao setor da da política”, disse o delegado federal Geraldo Almeida.



De acordo com as investigações, os agentes atuavam principalmente na segurança de lideranças das facções criminosas. “Os policiais eram recrutados por pessoas conhecidas ou integrantes da própria organização criminosa ou seus colegas de trabalho. As investigações demonstraram que a atuação já dura há muito tempo e é voltada para a escolta desses criminosos, o transporte a locais como hospitais ou qualquer outro que eles pedissem ajuda. A atuação claramente era de um braço armado, visando assegurar a integridade física desses criminosos”, explicou Geraldo.



No total, sete policiais militares foram presos, nesta quarta-feira. Além das prisões, o Supremo Tribunal Federal (STF) também determinou o imediato afastamento das funções públicas de todos os investigados, bem como o afastamento do sigilo de dados dos equipamentos eletrônicos apreendidos.



Entre os PMs presos estão: