Rio - A Polícia Federal prendeu, na manhã desta terça-feira (10), o delegado Marcos Henrique Oliveira Alves e outros dois policiais civis durante a segunda fase da "Operação Anomalia". O grupo é investigado por usar a estrutura do Estado para extorquir integrantes do Comando Vermelho, além de praticar corrupção e lavagem de dinheiro.
Ao todo, cerca de 40 agentes federais cumpriram quatro mandados de prisão preventiva e três de busca e apreensão, todos expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF). O quarto alvo é o traficante Gabriel Dias de Oliveira, o Índio do Lixão, que já estava detido.
O delegado era titular da 44ª DP (Inhaúma). Já os outros policiais foram identificados como Franklin Jose de Oliveira Alves e Leandro Moutinho de Deus.
Ainda durante a ação, as equipes apreenderam grande quantidade de dinheiro em espécie na residência de um dos servidores públicos, localizada em um condomínio de luxo em frente à praia, na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste.
Além das prisões e buscas, a Suprema Corte também autorizou medidas para enfraquecer financeiramente a quadrilha. Entre elas estão o afastamento imediato das funções públicas dos policiais investigados, a suspensão das atividades das empresas usadas nos crimes e o bloqueio de valores em contas bancárias e de criptoativos ligados aos alvos.
Em nota, a Polícia Civil respondeu que não compactua com nenhum tipo de desvio de conduta e atividade ilícita, reiterando seu compromisso de combate ao crime em defesa da sociedade.
"A instituição acompanha os desdobramentos da operação da Polícia Federal. Serão instaurados processos administrativos disciplinares para apurar a conduta dos servidores", disse em comunicado.
A defesa do policial Leandro Moutinho, representada pelo advogado Jairo Magalhães, informou que já ingressou com pedido diretamente no STF para acesso à todo o procedimento. "Estamos aguardando a ordem de liberação, uma vez que se trata de procedimento sigiloso", afirmou a O DIA.
A reportagem não conseguiu localizar a defesa dos demais investigados. O espaço está aberto para eventuais manifestações.
Entenda o esquema
As apurações revelaram que o esquema era liderado por um delegado e por outro policial civil. De forma reiterada, os servidores emitiam intimações com o propósito exclusivo de coagir e pressionar lideranças do tráfico no Rio, exigindo o pagamento de propinas significativas para omissão em atos de ofício.
A negociação ilícita ocorria com cobranças incisivas e imposição de prazos. Para operacionalizar o recebimento das vantagens indevidas e manter um distanciamento físico das lideranças da facção, os policiais contavam com a atuação direta de dois intermediários.
A inteligência financeira da PF detectou que os agentes investigados apresentam movimentação patrimonial milionária e incompatível com seus vencimentos lícitos. Para esconder a origem do dinheiro ilegal, a estrutura criminosa contava com uma rede de empresas de fachada registradas em nome de familiares, agora alvos de suspensão judicial.
A ação integra a Força-Tarefa Missão Redentor II, instituída em cumprimento ao Acórdão da ADPF 635, que visa assegurar a atuação uniforme e coordenada da Polícia Federal na produção de inteligência e repressão aos principais grupos criminosos violentos no estado do Rio, com foco primário no enfraquecimento financeiro e na ruptura de suas conexões com agentes públicos.
Os investigados responderão, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de organização criminosa, extorsão, corrupção passiva e ativa, além de lavagem de capitais.
Ao todo, foram cumpridos quatro mandados de prisão preventiva e três mandados de busca e apreensão na cidade do Rio, além de medidas cautelares diversas, como afastamento do exercício de função pública. Um dos mandados foi cumprido contra o ex-secretário estadual de Esportes, Alessandro Pitombeira Carracena, que já está preso desde setembro do ano passado na operação que também deteve o ex-deputado estadual TH Joias.
Bacellar foi preso na "Operação Unha e Carne", também da Polícia Federal, mas deixou a prisão no dia 9 de dezembro após decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou o uso de tornozeleira eletrônica e afastamento da presidência da Casa. Ele é suspeito de participar do vazamento de informações que teria levado à obstrução da investigação da "Operação Zargun", responsável pela prisão de TH Joias, em setembro do ano passado.
