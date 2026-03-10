Incêndio provocou muita fumaça na segunda-feira (9), em Ramos - Arquivo/Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Incêndio provocou muita fumaça na segunda-feira (9), em Ramos

Publicado 10/03/2026 06:40





Segundo a corporação, durante toda a madrugada as equipes realizaram o resfriamento do material e o combate aos focos remanescentes.



No momento, cerca de 60 militares de 13 unidades estão empenhados no local, com apoio de viaturas, incluindo escadas mecânicas para ataque aéreo às chamas. Drones com câmera térmica seguem monitorando os pontos de calor, garantindo o uso estratégico dos recursos.



Neste momento, o incêndio encontra-se controlado. Não há chance de propagação para imóveis vizinhos.



Avenida Brasil segue parcialmente interditada

De acordo com o Centro de Operações Rio, a pista lateral da Avenida Brasil, sentido Centro, permanece interditada.



A Rua Bittencourt Sampaio, onde fica localizado o imóvel, também continua fechada. Equipe da Defesa Civil aguarda liberação dos bombeiros para realizar vistorias.

Na ocasião, o fogo causou o desabamento de partes da parede e do telhado. Os destroços atingiram casas e apartamentos nos arredores, que foram evacuados em meio ao desespero. Segundo os Bombeiros, o forte calor causou abalos nas estruturas dos imóveis próximos, mas as chamas não chegaram a esses pontos.



Funcionários da loja Motocriss contaram que uma remessa de pneus e óleo havia chegado recentemente no estabelecimento. O material ficava armazenado no quarto andar do imóvel, onde teria começado o incêndio.



