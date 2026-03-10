Agentes atuam no Complexo do Chapadão nesta terça-feira (10) - Reprodução

Publicado 10/03/2026 08:09

Rio - A Polícia Civil realizou, na manhã desta terça-feira (10), uma operação contra o Comando Vermelho (CV) no Complexo do Chapadão, na Zona Norte. A investigação identificou criminosos envolvidos em disputas pelo território do Morro do Chaves, em Barros Filho, com o Terceiro Comando Puro (TCP). Sete pessoas foram presas.

De acordo com o apurado pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Capital (DRE-CAP), traficantes do CV utilizam armamento pesado e adotam estratégias de intimidação para consolidar seu domínio sobre todo o Chapadão. A corporação informou que eles ameaçam e constrangem moradores, além de promover ações violentas voltadas à expansão territorial em áreas sob influência de facções rivais, inclusive usando fardas semelhantes a de forças policiais.

Uma das áreas disputadas é o Morro do Chaves, que anteriormente era controlado pelo TCP. A disputa tem provocado episódios recorrentes de extrema violência, como a morte da idosa Marli Macedo dos Santos, de 60 anos, em outubro de 2025, que, durante uma investida de criminosos do CV, teve a casa invadida e foi atingida na cabeça por um tiro.

A operação desta terça é resultado de uma investigação instaurada para apurar crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, praticados pelo Comando Vermelho. O grupo tem divisão de funções e mantém os diversos pontos de venda de drogas pela região do Chapadão.

A apuração indica, ainda, que integrantes do CV, principalmente oriundos da comunidade do Jardim Catarina, em São Gonçalo, na Região Metropolitana, se deslocam para o Rio para reforçar as comunidades em disputa, como Fubá e Campinho.

Além da DRE-CAP, as diligências contaram com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e de unidades do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE). As equipes prenderam sete pessoas, incluindo um "puxador de guerra" e um casal, e apreenderam drogas, armas e roupas táticas.



A ação faz parte da Operação Contenção, uma ofensiva estratégica do Governo do Estado para conter e atacar o avanço territorial do Comando Vermelho. O principal objetivo é desarticular a estrutura financeira, logística e operacional da organização criminosa, além de prender traficantes que atuam na região. Até o momento, houve 310 presos e outros 137 criminosos mortos em confronto. Foram apreendidas cerca de 470 armas, sendo 190 fuzis, e mais de 50 mil munições.