Embarcação precisou atracar na Praia da Macumba por 'necessidades operacionais' - Reprodução/redes sociais

Publicado 09/03/2026 21:22 | Atualizado 09/03/2026 21:48

Rio – Uma embarcação da Marinha ficou encalhada, no fim da tarde desta segunda-feira (9), na Praia da Macumba, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Sudoeste. A força armada informou que a nau precisou realizar uma manobra de abicagem, ou seja, atracar na orla devido a "necessidades operacionais".

Ainda de acordo com a corporação, a embarcação, do tipo de Desembarque de Carga Geral (EDCG), concluiu a manobra "de forma deliberada e controlada, como medida de segurança".

A força armada também destacou que não houve feridos, ou registro de avarias no barco Guarapari. Os procedimentos de retirada e reboque da embarcação estão sendo adotados.