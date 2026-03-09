Embarcação precisou atracar na Praia da Macumba por 'necessidades operacionais'Reprodução/redes sociais
Embarcação da Marinha encalha em praia na Zona Sudoeste
Não houve feridos, segundo a força armada
Agentes da Comlurb poderão aplicar multas a veículos flagrados em descarte irregular de lixo
Mudança agiliza punição de infratores
Homem é condenado a 19 anos de prisão por matar a ex-companheira a tiros na Baixada
Na época do crime, ele chegou a atirar na própria perna para simular um assalto e despistar as investigações
Mulher e criança morrem em incêndio, em Campo Grande
Um jovem, de 17 anos, foi socorrido com ferimentos leves
Preso homem que torturou e agrediu companheira na Região dos Lagos
Segundo as investigações, o criminoso ameaçava deixar a vítima paraplégica para mantê-la em constante estado de medo
Menina baleada em Inhoaíba apresenta melhora
Informação foi confirmada pela direção do Hospital Rocha Faria nesta segunda-feira (9); as outras duas vítimas já estão em casa
