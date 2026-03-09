Incêndio na Rua Murilo Vasconcelos deixa mulher e criança mortas - Reprodução / COR

Incêndio na Rua Murilo Vasconcelos deixa mulher e criança mortasReprodução / COR

Publicado 09/03/2026 19:04

Rio - Uma mulher e uma criança morreram após o prédio em que moravam, na Rua Murilo Vasconcelos, em Campo Grande, na Zona Oeste, pegar fogo, na madrugada desta segunda-feira (9).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel de Campo Grande foi acionado às 4h40 para uma ocorrência de princípio de incêndio na Rua Murilo Vasconcelos, altura do número 90.

Segundo a corporação, a mulher, de 40 anos, e a menina, de 6, já estavam mortas quando os militares chegaram ao local. Outra vítima que estava no prédio, um adolescente de 17 anos, foi socorrido com ferimentos leves e levado ao Hospital Municipal Rocha Faria, também em Campo Grande.