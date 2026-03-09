Agentes da Comlurb que flagrarem veículos fazendo descarte irregular de lixo poderão aplicar multaDivulgação/Comlurb
Devido a isto, a punição de infratores será mais rápida. Antes, era necessária a atuação de agentes de trânsito para aplicação da multa ao veículo. Agora, a própria equipe da Comlurb poderá autuar no momento do flagrante, garantindo maior efetividade à fiscalização.
"Quem for flagrado usando a cidade como lixão será multado. A cidade não pode continuar pagando a conta de quem descarta lixo de forma irresponsável. Agora, o veículo flagrado será autuado. É uma resposta concreta para proteger o espaço público e respeitar o cidadão que faz o descarte corretamente", disse o presidente da Comlurb, Jorge Arraes.
A aplicação da multa pode incluir algumas combinações de infrações. Por exemplo, uma infração Gravíssima, com perda de sete pontos na carteira do condutor e multa no valor de R$ 880,41, por transitar com o veículo na calçada (art. 193, CTB). Ou uma infração Grave, com perda de cinco pontos na carteira, valor de R$ 195,23, que é parar ou estacionar veículo sobre a calçada (art.181, CTB); ou ainda infração Média, perda de quatro pontos, e multa de R$130,16, por atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias (art.172, CTB).
“A pessoa, além de ser multada pelo descarte regular, ainda leva multa em outros enquadramentos. Isso porque o infrator, normalmente, quando está fazendo o despejo irregular de material, também está parado em cima de uma calçada ou em lugar proibido. É uma combinação de infrações”, destacou Arraes.
O descarte irregular de resíduos por veículos automotores, prática comum em diversos pontos da cidade, gera graves danos ambientais, compromete a saúde pública, prejudica a mobilidade urbana e eleva os custos da limpeza pública.
