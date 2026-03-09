Agentes da Comlurb que flagrarem veículos fazendo descarte irregular de lixo poderão aplicar multa - Divulgação/Comlurb

Agentes da Comlurb que flagrarem veículos fazendo descarte irregular de lixo poderão aplicar multaDivulgação/Comlurb

Publicado 09/03/2026 19:31 | Atualizado 09/03/2026 21:46

Rio - Os agentes de fiscalização da Comlurb poderão autuar e multar motoristas que forem flagrados descartando lixo, principalmente entulho, irregularmente na rua. Mudança deve ser publicada no Diário Oficial desta terça-feira (10).

Com a medida, os agentes passam a lavrar autos de infração de trânsito com base no artigo 280, § 4º, da Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), em conformidade com a Portaria SENATRAN nº 966/2022. A infração também está prevista na Lei nº 3.273/2001, a Lei de Limpeza Urbana.



Devido a isto, a punição de infratores será mais rápida. Antes, era necessária a atuação de agentes de trânsito para aplicação da multa ao veículo. Agora, a própria equipe da Comlurb poderá autuar no momento do flagrante, garantindo maior efetividade à fiscalização.



"Quem for flagrado usando a cidade como lixão será multado. A cidade não pode continuar pagando a conta de quem descarta lixo de forma irresponsável. Agora, o veículo flagrado será autuado. É uma resposta concreta para proteger o espaço público e respeitar o cidadão que faz o descarte corretamente", disse o presidente da Comlurb, Jorge Arraes.



A aplicação da multa pode incluir algumas combinações de infrações. Por exemplo, uma infração Gravíssima, com perda de sete pontos na carteira do condutor e multa no valor de R$ 880,41, por transitar com o veículo na calçada (art. 193, CTB). Ou uma infração Grave, com perda de cinco pontos na carteira, valor de R$ 195,23, que é parar ou estacionar veículo sobre a calçada (art.181, CTB); ou ainda infração Média, perda de quatro pontos, e multa de R$130,16, por atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias (art.172, CTB).



“A pessoa, além de ser multada pelo descarte regular, ainda leva multa em outros enquadramentos. Isso porque o infrator, normalmente, quando está fazendo o despejo irregular de material, também está parado em cima de uma calçada ou em lugar proibido. É uma combinação de infrações”, destacou Arraes.



O descarte irregular de resíduos por veículos automotores, prática comum em diversos pontos da cidade, gera graves danos ambientais, compromete a saúde pública, prejudica a mobilidade urbana e eleva os custos da limpeza pública.

