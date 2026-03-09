Homem foi detido por policiais da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Cabo Frio - Letycia Rocha

Publicado 09/03/2026 18:59

Rio - Um homem foi preso por policiais da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Cabo Frio, nesta segunda-feira (9), em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos. Ele é suspeito de agredir e torturar psicologicamente a própria companheira.

De acordo com a Polícia Civil, em janeiro deste ano, o agressor atacou a mulher com extrema violência, utilizando uma mangueira e um pedaço de madeira para golpeá-la, além de desferir socos, tapas no rosto e puxões de cabelo. O crime, motivado por ciúmes, deixou a vítima com diversas lesões pelo corpo.



Além da violência física, o homem dizia que não mataria a companheira, mas que daria um tiro em suas costas para deixá-la paraplégica, com o objetivo de mantê-la em constante estado de medo.

O agressor foi localizado após ações de inteligência e encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanecerá à disposição da Justiça.