Dado Dolabella se manifestou sobre o cancelamento de filiação ao MDBReprodução / Instagram

Publicado 09/03/2026 17:08

Rio - O MDB cancelou a filiação de Dado Dolabella, como pré-candidato a deputado federal do Rio, ao partido, nesta segunda-feira (9). A decisão acontece após uma série de críticas ao ator, principalmente por parte das mulheres da própria sigla.



Em nota publicada nas redes sociais, assinada pelo presidente nacional, Baleia Rossi, e pelo presidente do MDB Rio de Janeiro, Washington Reis, o partido explicou que a decisão foi tomada depois que as mulheres do MDB se manifestaram de forma contrária à filiação de Dado.



“A medida faz jus ao histórico ao MDB em dar voz às mulheres e em favor do aumento da participação feminina no partido, o único a prever em estatuto a presença delas em todos diretórios”, escreveu. (Veja completa abaixo).



Por outro lado, Dado deu a entender, em um vídeo publicado em seu perfil, que a decisão partiu dele depois que a presidente do MDB Mulher repudiou a filiação do ator e afirmou que as posições do partido “hoje não se alinham com os princípios que orientam” a atuação pública dele.



“Eu tenho defendido de forma clara a necessidade de equilíbrio nas relações sociais e familiares com justiça, responsabilidade e respeito ao processo legal. Entendo que a construção de uma sociedade mais justa passa também pela busca de equilíbrio dentro das famílias, evitando polarizações que apenas aprofundam conflitos. Diante dessas divergências de visão em temas que considero centrais, optei por seguir outro caminho”, disse ele, que agradeceu ao partido pelo tempo que seguiram juntos.



Após o anúncio da filiação de Dado Dolabella, na semana passada, Kátia Lôbo, presidente do MDB Mulher, publicou uma nota de repúdio à presença do ator no partido.



“Recebi com estarrecimento, surpresa e repúdio a notícia da filiação do ator Dado Dolabella - um homem agressor de mulheres, como todo o Brasil o conhece. O momento é extremamente delicado e grave. Depõe contra tudo que milito e militei por tantos anos ao longo da minha vida, sendo uma mulher preta, mãe, avó: a não violência contra a mulher, seja ela qual for”, escreveu ela, na ocasião.



Depois que a filiação de Dado foi cancelada, a parte feminina da sigla comemorou. “Parabéns para luta de todas nós! Em nome da nossa presidente nacional Kátia Lôbo, agradecemos ao nosso presidente nacional do MDB Baleia Rossi pelo acolhimento e apoio”.



