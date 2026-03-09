Agressor foi encaminhado à 27ª DP (Vicente de Carvalho) - Reprodução

Publicado 09/03/2026 15:26

Rio - Um homem foi preso em flagrante por policiais do 41º BPM (Irajá) após agredir brutalmente a companheira, na madrugada desta segunda-feira (9), em Colégio, Zona Norte. Agentes encontraram a vítima desacordada e com ferimentos graves, principalmente na região da cabeça, causados por chutes.

Segundo a PM, a prisão foi feita após uma testemunha presenciar o ocorrido e acionar a corporação. O agressor foi detido enquanto tentava arrastar a mulher, que foi socorrida e levada para a UPA de Irajá.

A vítima relatou em depoimento que ela e o detido mantém um relacionamento de dois anos e que as agressões começaram após ela pedir que ele parasse de beber. Segundo ela, o companheiro ficou agressivo devido ao excesso de álcool, iniciando uma discussão que evoluiu para o espancamento. Essa teria sido a segunda vez que ele apresentou comportamento violento.

O homem foi encaminhado à 27ª DP (Vicente de Carvalho), onde foi autuado por lesão corporal com base na Lei Maria da Penha e permanece preso.