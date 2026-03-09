O guarda municipal Daniel Correa ao lado do deputado federal Pedro Paulo, presidente estadual do PSDDivulgação/PSD
PSD anuncia Daniel Correa como pré-candidato a deputado estadual
Guarda municipal esteve em Brasília na votação da PEC 18
Polícia investiga denúncia contra ex-subsecretário pai de jovem preso por estupro coletivo
José Carlos Simonin teria ameaçado uma mulher que falou sobre o caso do filho
Vacinação contra bronquiolite em bebês avança para a segunda fase, no Rio
Crianças menores de 2 anos com comorbidades podem receber o imunizante que combate o vírus sincicial respiratório (VSR)
Alerta da Marinha prevê ondas de até 3 metros no litoral do Rio a partir desta terça-feira
Ressaca deve durar até quinta-feira
Combate a incêndio em Ramos fecha parte da Avenida Brasil; multidão ocupa pista
Interdições e dificuldade na visibilidade causam congestionamento intenso na Zona Norte
Delegado federal é preso pela PF por favorecer traficante internacional
Investigação também apura participação de advogados e um ex-secretário de estado
