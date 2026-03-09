O guarda municipal Daniel Correa ao lado do deputado federal Pedro Paulo, presidente estadual do PSD - Divulgação/PSD

Publicado 09/03/2026 14:59

Rio – O Partido Social Democrático (PSD) anunciou o guarda municipal Daniel Correa como pré-candidato a deputado estadual. A decisão foi comunicada, em Brasília, pelo presidente estadual do partido, o deputado federal Pedro Paulo.

Daniel Correa esteve na Câmara dos Deputados, na quarta-feira (4), para participar da votação da PEC 18, que reconhece a Guarda Municipal como Polícia Municipal. Ele foi o único representante da categoria presente no plenário. O agente é conhecido entre aliados por atuar na luta pela valorização e fortalecimento das Guardas Municipais em todo o país.

Correa também milita em outras frentes, como a defesa dos direitos das crianças e adolescentes e a proteção animal, participando do combate a crimes de maus-tratos, acompanhando denúncias e defendendo políticas de proteção e cuidado.

Aliado de peso

Daniel Correa também é apontado como o único nome do time do prefeito Eduardo Paes pelo PSD na Baixada Fluminense.

Com Eduardo Paes já lançado como pré-candidato ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, e Pedro Paulo cotado para disputar o Senado Federal, o grupo político tem apostado no crescimento de Correa como uma das principais lideranças na região.